América de Cali volvió a dejar puntos en el partido de este domingo ante Envigado en condición de visitante. Al equipo escarlata se le escapó la victoria sobre los instantes finales a causa de un penal que ha generado una gran polémica. El entrenador de La Mechita, César Farías ha cuestionado la decisión arbitral.

El ciclo de César Farías en el banquillo del América de Cali ha iniciado con varias dificultades. El venezolano suma solo dos victorias en sus primeros seis encuentros y su último resbalón fue este domingo. El equipo escarlata visitaba a Envigado por la séptima fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I y estuvieron a solo un paso de llevarse los puntos a casa.

América vencía por la mínima diferencia gracias al gol de Harold Rivera. Todo indicaba que el equipo caleño se marcharía a casa con los tres puntos en la bolsa, pero la polémica decisión del juez central, Ferney Trujillo y el VAR acabó otorgando un penal a los locales sobre la hora, que fue convertido por Bayron Garces.

La dura queja de César Farías

Antes de entrar en la polémica jugada, César Farías destacó que el equipo pudo evitar entrar en esta situación de haber sentenciado el partido. “Como es normal cuando erras tanto y no terminas de cerrar el partido pueden pasar cosas como esta, nosotros le dimos vida al no finalizar el partido, seguimos en la misma tónica; un equipo que genera mucho más que el rival y que le generan pocas situaciones de gol”.

“Yo no soy un especialista del arbitraje y uno no se puede pelear con la tecnología, pero voy a poner un ejemplo, en el partido contra Millonarios yo consulté con autoridades internacionales y era fuera de juego, se le echó la culpa al operador, no se dice eso públicamente. Yo no puedo hablar, porque no he visto las imágenes todavía. Me sorprende que ni el rival se había dado cuenta de que era penal… También lo hubiésemos evitado marcando otro gol” dijo el entrenador.

Joel Graterol cargó contra el árbitro

Farías fue acompañado a la conferencia de prensa por su compatriota, Joel Graterol. El arquero fue un poco más incisivo con lo ocurrido en los instantes finales. “Estoy un poco ofendido, confundido, no solo con el arbitraje de esta tarde, sino en partidos anteriores, no han sido los mejores arbitrajes en nuestro punto de vista y se terminan yendo estos puntos por cuestiones arbitrales, ya hoy es cosa seria”

“En la cancha, Envigado ni sabía lo que estaba pasando, hasta los jugadores decían: profe, no hay nada, profe, no hay nada, termina siendo un penal que nos cuesta dos puntos hoy a finales del partido. Ha sido repetitivo la cuestión de los arbitrajes contra nosotros, ya nos pasó contra Millonarios, contra Águilas, nos revisan lo más mínimo” agregó.

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.