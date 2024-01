Wilmar Roldán es sin duda uno de los mejores árbitros que tiene el Fútbol Colombiano, además, uno de los más destacados a nivel internacional. Su experiencia lo ha llevado a dirigir los partidos más importantes de nuestro país y del continente, en sus hombros tiene finales del FPC, de Copa Libertadores, tiene juegos en Sudamericana, en los Mundiales, en Ligas locales en otros continentes, etc,

Sin embargo, no ha tenido un buen inicio en 2024. Su participación en la final de la Superliga no fue la mejor, pues el compromiso entre Millonarios y Junior de Barranquilla en El Campín terminó en polémica por dos posibles expulsiones que no sancionó pese a ver las jugadas en el VAR. Las dos faltas contra Mackalister Silva lo pusieron en el ojo del huracán.

La sorpresiva decisión de la FIFA con Wilmar Roldán

En las últimas horas, la FIFA sorprendió con una noticia que a su vez involucra al arbitro colombiano, Wilmar Roldán. El nombre del antioqueño no aparece en la primera lista de jueces preseleccionados para dirigir en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

Los que sí están son los colombianos John Ospina y Andrés Rojas, así lo confirmó el analista arbitral, José Borda: “Los árbitros John Ospina y Andrés Rojas fueron preseleccionados por FIFA para iniciar la participación en el Mundial 2026, los 2 silbatos estarán en el curso (13 al 18/04) de preparación en EE.UU. Ningún otro árbitro central colombiano formará parte del proceso”.

Aunque aseguró que ningún otro central hará parte del proceso, se guarda una pequeña esperanza de que su nombre aparezca en un futuro, puesto que la FIFA seguirá haciendo una preselección para completar el número de árbitros y asistentes para lo que será el Mundial.

Escándalo arbitral en el FPC El VAR anuló un gol por fuera de lugar… ¡El análisis duró 11 minutos!

A los pocos minutos de que comenzara el segundo tiempo, Deportivo Pasto logró anotar el gol que significaba el 2-2 parcial del juego. Dicha anotación ocurrió al minuto 47’55” del cronómetro de partido. En ese momento, comenzó la intervención del VAR, que hizo su llamado al árbitro del partido, Juan Alba, para que no reanudara el compromiso hasta que no se efectuara la revisión de la jugada.

Fue hasta el minuto 58’10” cuando se tomó la decisión de anular el gol del Pasto por fuera de lugar. Eso quiere decir que el juego estuvo detenido durante 11 minutos mientras los oficiales del videoarbitraje elegían las imágenes para trazar las líneas y tomar una decisión.