Wilmar Roldán es el mejor árbitro que tiene Colombia y uno de los mejores del continente y del mundo. El juez antioqueño, de mucha experiencia a nivel nacional e internacional, ha dirigido partidos importantes en muchos países. Finales de Liga Colombiana, Copa Libertadores, Sudamericana, Eliminatorias, amistosos, etc.

Este certamen dirigió la semifinal de ida entre Boca Junior y Palmeiras que terminó sin goles. Tuvo una presentación importante que lo llevó a ser el elegido para dirigir la gran final que se disputará en Río de Janeiro y dentro de los datos curiosos está la millonada que se ganará por impartir justicia en el juego más importante del continente.

Lo que ganó Wilmar Roldán por dirigir la semifinal

Wilmar Roldán por pitar el partido de ida de la semifinal de Libertadores entre Boca y Palmeiras en La Bombonera se ganó 10.000 dólares, lo que equivale a $46 millones de pesos colombianos. Alexander Guzmán y Sebastián Vela, sus asistentes ganaron c/u 7.000 USD, algo aproximado a 29 millones de pesos colombianos y, John Hinestroza, el cuarto juez, 6.000 dolaritos, 25 millones de pesos colombianos.

La millonada que se ganará Roldán por pitar la final de Copa Libertadores

Según lo contó José Borda, quien fue árbitro en Colombia, Wilmar Roldán es uno de los que más ganó en esta Copa Libertadores, puesto que dirigió varios partidos y ahora lo hará en el más importante del año. Si bien, en la fase previa como en grupos, un central recibe 3.300 dólares, algo más de $15 millones de pesos colombianos.

Este valor va aumentando según el rendimiento del árbitro y las posibilidades de seguir siendo tenido en cuenta. En las finales, los precios aumentan. En octavos de final recibe 3.700 dólares, $17 millones de pesos aproximadamente. En cuartos de final corresponden 4.000 dólares, $18 millones y medio de pesos y en semifinales 10.00 dólares $46 millones de pesos aproximadamente.

Roldán, para la gran final, recibirá 20.000 dólares, algo más de $92 millones y medio de pesos aproximadamente. Calculando a un juez como Roldán que trabaje al menos un partido de fase previa, dos en grupos y lo restante hasta la final, se llevaría un total de 47.600 dólares, es decir, unos $220 millones de pesos.

Historial de Wilmar Roldán en Copa Libertadores

Esta será la cuarta final de Copa Libertadores que dirigirá el árbitro colombianos. Su primer reto de esta magnitud fue en 2012 en la vuelta del partido entre Corinthians vs. Boca Juniors. También lo hizo en 2013 en Atlético Mineiro vs. Olimpia y la ida de 2014 entre Nacional de Paraguay y San Lorenzo, ahora será la primera entre Fluminense vs. Boca Juniors en Río de Janeiro el próximo 4 de noviembre a las 3:00 p.m. hora colombiana.

