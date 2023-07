Las razones por las que Juan Fernando Quintero no siguió en Junior

Junior de Barranquilla amaneció con una sorpresiva noticia que despertó comentarios de todo tipo. Directivos del cuadro ‘tiburón’ se citaron este viernes con Juan Fernando Quintero en una reunión extraordinaria que dejó como resultado la salida definitiva del ‘10’. Al parecer varias fueron las razones de la decisión del jugador.

El cuadro barranquillero no la pasa bien desde hace varias temporadas donde no ha podido conseguir los resultados. A pesar de que los directivos hacen enormes esfuerzos por traer jugadores de nombre, no les salen los resultados cómo los planean, ahora con la llegada del ‘Bolillo’ todo cambió.

Juan Fernando Quintero fue el fichaje bomba del 2022, pero terminó siendo un desilusión más, las lesiones lo alejaron de las canchas y no le permitieron mostrar todo su talento en un equipo que lo necesitaba. Al final decidió por no continuar, pues según lo confirman personas cercanas, no se sentía cómodo con las formas de trabajar del entrenador.

Además, se sintió molesto al no ser titular en el amistoso que afrontó el club hace unos días ante Unión Magdalena. Al final de la reunión, Fuad Char aseguró que el jugador le dijo que no estaba cómodo, pero no dio más detalles. Ahora falta que el jugador se pronuncie oficialmente y explique los motivos.