Junior de Barranquilla venció al Independiente Medellín en la final de la Liga Colombiana II-2023 y obtiene la décima estrella en su historia. Luego del 3-2 en el partido de ida en el Metropolitano, la vuelta en el Atanasio Girardot era el escenario ideal para que el DIM gritara campeón y se quitara el gol que tenía en contra, pero las cosas fueron muy diferentes. ‘El Tiburón’ no falló y luego de estar casi eliminado en el Grupo A, incluso superado en el compromiso de vuelta, sorprendió y salió con la suya. No se escapó el trofeo y pudo celebrar.

Asimismo, Junior se convirtió en el segundo equipo colombiano clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 tras Millonarios. Celebra el pueblo barranquillero la décima estrella, que significa el título 14 en su historia si se suma las dos Superligas y dos Copas Colombia que también reposan en sus vitrinas.

En cuanto al palmarés del fútbol colombiano se refiere, el líder sigue siendo Atlético Nacional, que en solo semanas atrás sumó su tercer título oficial en Copa Colombia tras vencer a Millonarios en la final. Con una vitrina llamativa a nivel internacional, el club verdolaga se consolida como el más ganador del fútbol colombiano con 33 trofeos en su historia, 10 de ellos han sido de Liga en formato torneos cortos.

Por otra parte, tras la derrota ante Junior de Barranquilla, Independiente Medellín suma otro subcampeonato más, siendo el equipo con más finales perdidas en la historia de torneos cortos con siete. Por su parte, el club barranquillero suma seis series definitivas perdidas en formato semestral. A nivel general, sumando todas las temporadas de Liga Colombiana, Deportivo Cali lidera este penoso ranking con 14 subcampeonatos en el historial.

Todos los campeones de torneos cortos del fútbol colombiano

2002-I: América de Cali

2002-II: Independiente Medellín

2003-I: Once Caldas

2003-II: Deportes Tolima

2004-I: Independiente Medellín

2004-II:Junior FC

2005-I: Atlético Nacional

2005-II: Deportivo Cali

2006-I: Deportivo Pasto

2006-II: Cúcuta Deportivo

2007-I: Atlético Nacional

2007-II: Atlético Nacional

2008-I: Boyacá Chicó

2008-II: América de Cali

2009-I: Once Caldas

2009-II: Independiente Medellín

2010-I: Junior FC

2010-II: Once Caldas

2011-I: Atlético Nacional

2011-II: Junior FC

2012-I: Santa Fe

2012-II: Millonarios

2013-I: Atlético Nacional

2013-II: Atlético Nacional

2014-I: Atlético Nacional

2014-II: Santa Fe

2015-I: Deportivo Cali

2015-II: Atlético Nacional

2016-I: Independiente Medellín

2016-II: Santa Fe

2017-I: Atlético Nacional

2017-II: Millonarios

2018-I: Deportes Tolima

2018-II: Junior FC

2019-I: Junior FC

2019-II: América de Cali

2020: América de Cali

2021-I: Deportes Tolima

2021-II: Deportivo Cali

2022-I: Atlético Nacional

2022-II: Deportivo Pereira

2023-I: Millonarios

2023-II: Junior FC

Palmarés del FPC tras el título del Junior

1) Atlético Nacional: 33 títulos oficiales

17 títulos de Liga. 2 Copa Libertadores. 2 Copas Merconorte. 6 Copas Colombia. 3 Superliga. 1 Recopa Suramericana. 2 Copas Interamericanas.

2) Millonarios: 21 títulos oficiales

16 títulos de Liga. 1 Copa Merconorte. 3 Copas Colombia. 1 Superliga.

3) Independiente Santa Fe: 17 títulos oficiales

9 títulos de Liga. 2 Copas Colombia. 4 Superligas. 1 Copa Sudamericana. 1 Suruga Bank.

4) América de Cali: 16 títulos oficiales

15 títulos de Liga. 1 Copa Merconorte.

5) Junior de Barranquilla: 14 títulos oficiales

10 títulos de Liga. 2 Copa Colombia. 2 Superligas.

6) Deportivo Cali: 12 títulos oficiales

10 títulos de Liga. 1 Copa Colombia. 1 Superliga.

7) Independiente Medellín: 8 títulos oficiales

6 títulos de Liga. 2 Copa Colombia.

8) Once Caldas: 5 títulos oficiales

4 títulos de Liga. 1 Copa Libertadores.

9) Deportes Tolima: 5 títulos oficiales

3 títulos de Liga. 1 Copa Colombia. 1 Superliga.

10) Quindío, Cúcuta, Pasto, Chicó, Unión Magdalena y Deportivo Pereira

1 título de Liga

