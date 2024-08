Por ejemplo, una de esas posibilidades con cuatro boletas para Llaneros (2 vs. Leones o 2 vs. Tigres o 4 de un mismo partido), más boleta occidental partido Millonarios o tiquete oriental partido América, por 120.000 pesos colombianos.

Llaneros FC, club que sueña con el ascenso a la primera división del fútbol colombiano, vive un completo furor en Villavicencio ante la inesperada visita de América de Cali y Millonarios, dos de los equipos más grandes del FPC que harán de local en el Estadio Bello Horizonte – Rey Pelé. Rojos y azules tienen que mudarse debido a los compromisos por el Mundial Sub 20 Femenino, que utilizará el Pascual Guerrero de Cali y El Campín de Bogotá.

