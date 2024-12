Lo ocurrido en Nacional vs. Millonarios, aceleraría el cambio de las normas del VAR en la FIFA

El FVS incluye diferentes pruebas, como la explicación de sus decisiones tras revisiones prolongadas del VAR, el fuera de juego semiautomático y el uso de cámaras corporales por parte de los árbitros. Además, se estudia que los arqueros no tengan tanto tiempo el balón y la interacción solamente con los capitanes de los equipos. ¿Podrá implementarse en Colombia?

Este sistema ya fue utilizado en el anterior Mundial Sub 20 Femenino. ¿En qué consiste? Los técnicos deben llamar a los árbitros haciendo uso de una tarjeta verde, que deben mostrar al cuarto juez, esto para solicitar una revisión en una jugada puntual. Los entrenadores pueden pedir hasta dos revisiones por partido, cada uno.

