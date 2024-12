El día que el presidente de la Dimayor confirmó que es hincha de Millonarios

Millonarios y el mar de emociones que se viven en el fútbol colombiano. La hinchada azul está ilusionada con la estrella 17 en este mes de diciembre. Lo que está ocurriendo en el cuadrangular A da a entender que el ‘Embajador’ es favorito al título y tiene muy cerca la condición de finalista.

Todo le ha salido en esta instancia semifinal. El bajón de Santa Fe y el contraste con el nivel del Deportivo Pasto, los saca de carrera y deja a Millonarios en un mano a mano con Atlético Nacional. El equipo verde intentó sorprender al favorito, pero no logró la victoria en el doblete y solamente sumó un punto de seis posibles en el enfrentamiento directo.

Primero, fue el partido en El Campín de Bogotá. Cuando Atlético Nacional empataba el partido, apareció un inesperado gol de Mackalister Silva de cabeza tras un tiro de esquina para el 2-1 final. Eso sucedió después de que a Millonarios se le ‘apareciera la virgen’, en un gol que el VAR le anuló al visitante.

Quedaba la revancha en el Atanasio Girardot de Medellín, donde Millonarios prácticamente salió ganador por el 1-1 en la pizarra. Un penalti de Radamel Falcao García, que tuvo la aprobación del VAR ante un posible fuera de lugar, le fue suficiente al equipo azul para sumar un punto, mantener el liderato en el grupo A, dejar herido a su eterno rival en la historia y soñar con la final.

¿Cuál es el quipo de los amores de Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor?

Con la recta final del torneo en su máximo furor, a muchos hinchas del fútbol colombiano les da curiosidad por saber el equipo al que Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, le hace fuerza. En varias ocasiones, el dirigente no ha tenido problema y lo ha confesado, en redes sociales y medios de comunicación.

El 16 de diciembre de 2012, se jugó el partido de vuelta de la final de la Liga Colombiana entre Millonarios e Independiente Medellín, que dejó al equipo azul como el nuevo campeón. Aquel equipo lo dirigía el técnico Hernán Torres.

“¡Un día espectacular en Bogotá! ¡Preparándonos para ir al estadio y vestir a Bogotá de azul! ¡Vamos Millos!”, escribió Fernando Jaramillo en la red social X el 16 de diciembre de 2012, que en ese momento se llamaba Twitter.

Luego, en diálogo con Eduardo Luis, en abril de 2024, Fernando Jaramillo habló de su amor por Millonarios y trató de explicar que una cosa es su papel de hincha y otra sus funciones como presidente de la Dimayor.

“¿Soy hincha de Millonarios? Nunca lo he negado y eso no me quita mi imparcialidad, ni mi manera de trabajar, ni mi trasparencia, ni absolutamente nada. Un presidente de la Dimayor no puede hacer nada para clasificar a un equipo a un octagonal, pero perdón… ¡Eso es lo más ridículo que hay! Quitémonos ese fantasma de encima de una vez, ni siquiera hablando con los árbitros. Supongamos que lo quisiera hacer, ni siquiera tengo la manera de hacerlo”, dijo Jaramillo en diálogo en el programa de Eduardo Luis en Youtube.