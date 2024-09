Las nuevas normas que la FIFA implementó en el VAR usando a Colombia como ejemplo

La FIFA usó el Mundial Sub 20 Femenino para probar un nuevo mecanismo y revolucionar el VAR.

Por ejemplo, durante el partido Francia vs. Canadá que se disputó en el Atanasio Girardot de Medellín, la entrenadora Sandrine Ringler utilizó una de sus dos tarjetas para pedir la revisión de una jugada que resultó en gol para las canadienses. La árbitra Fangyu Dong, fue al VAR y al mirar la secuencia, determinó que era anotación legítima. A corto o mediano plazo esto se comenzará a ver en las grandes potencias de Europa.

Se cree que todos los cambios de la FIFA en sus reglamentos de juego son para mejorar y perfeccionar la competencia, tal como pasó durante el Mundial Sub 20 Femenino de Colombia. La entidad mundial usó el torneo que se realizó en Bogotá, Medellín y Cali para probar un nuevo mecanismo que, seguramente, muy pronto comenzará a implementarse en varias ligas en el planeta.

Herramientas del VAR. (Photo by Ian MacNicol/Getty Images)

De esta manera, la Selección Colombia Femenina Sub 20 se retira del Mundial en medio de la tristeza. Por su parte, Países Bajos se colocó entre las cuatro mejores junto a Estados Unidos, Corea del Norte y Japón. Más allá de la eliminación, el país colombiano respondió a las prioridades de FIFA, que incluso pudo usar esta competencia como ejemplo para probar nuevas reglas que tienen que ver con el VAR.

Lastimosamente, el equipo local quedó eliminado en la fase de cuartos de final por constantes fallas en la definición ante Países Bajos en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Las europeas aprovecharon el momento ideal para dar punzadas casi mortales y el doblete de Karla Torres no alcanzó para definir el cupo entre las cuatro mejores del mundo.

Colombia vuelve a estar en los ojos de la FIFA tras el Mundial Sub 20 Femenino. Un torneo que se pudo realizar en el país y se demostró que está a la altura de los retos y las necesidades de la entidad que regula el fútbol mundial. Las sedes de Bogotá, Medellín y Cali se comportaron a la altura. Los equipos europeos, asiáticos, oceánicos, africanos y norteamericanos sintieron el calor de la nación colombiana.

