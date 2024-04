El arbitraje en el fútbol colombiano pasa por uno de los peores momentos de la historia y una de las palabras más esperadas era la de Fernando Jaramillo. El presidente de la Dimayor no sabía que estaba al aire en una conversación con Eduardo Luis López, del canal Win Sports, y respondió si clasificó a Millonarios a los cuadrangulares de la Liga Colombiana I-2024.

La narrativa de una supuesta ayuda a Millonarios empezó a tener cada vez más ruido desde la fecha 16 cuando le ganaron a Deportivo Pasto. Ese partido no se jugó con VAR (Video Asistencia Arbitral por sus siglas en inglés) porque la Dimayor confirmó que “la móvil salió desde el pasado viernes 12 de abril del Estadio del Deportivo Cali. Sin embargo, quedó detenida a la altura de las Rosas, Cauca, donde se adelantan protestas que ocasionaron el cierre total de la vía”.

Luego, Millonarios venció a Junior de Barranquilla por tres goles a dos, pero antes del primer gol de los ‘Embajadores’, el equipo ‘Tiburón’ reclamó una falta previa a la jugada de la anotación de Leonardo Castro en donde supuestamente el asistente Richard Ortiz le avisó la infracción al árbitro Jorge Duarte y el juez central hizo caso omiso. ¿Faltaba algo? Iván Mejía encendió la polémica.

“Jaramillo team (equipo). El caballo del dueño del hipódromo”, comentó Mejía ante un mensaje en X que decía sobre Millonarios que a “ese equipo Dimayor lo mete cómo sea”. Ahora, era el momento de conocer la versión oficial de la otra cara de la moneda. Fernando Jaramillo se destapó y no sabía que estaba al aire.

El presidente de la Dimayor empezó a hablar en ‘Momento Tóxico de Fútbol’, el programa de Eduardo Luis López en YouTube, y empezó diciendo que “hay que mejorar el tema de las designaciones en la comisión arbitral. Esas papayas son las que no se pueden dar, pero descalificar a un árbitro porque un día arbitró mal un partido o porque un comentarista piensa que es un mal árbitro. No podemos seguir atacando al sistema de esa manera“. Y lo más picante estaba por llegar.

El presidente de la Dimayor respondió si clasificó a Millonarios a los cuadrangulares

“Todos se quejan del arbitraje, cuando uno solo se queja, ahí sí estaríamos jodidos. Entonces, hay una conspiración en contra del Once Caldas de parte del presidente, el presidente clasificó a Millonarios a los octagonales… ¡Qué vaina tan ridícula! Pero cómo se les ocurre eso, por favor. El presidente está en contra del Medellín, cómo carajos se les ocurre que voy a tener alguna preferencia. ¿Soy hincha de Millonarios? Nunca lo he negado y eso no me quita mi imparcialidad ni mi manera de trabajar ni mi trasparencia ni absolutamente nada. Un presidente de la Dimayor no puede hacer nada para clasificar a un equipo a un octagonal, pero perdón… ¡Eso es lo más ridículo que hay! Quitémonos ese fantasma de encima de una vez, ni siquiera hablando con los árbitros. Supongamos que lo quisiera hacer, ni si quiera tengo la manera de hacerlo“, afirmó Fernando Jaramillo antes de revelar que no sabía que estaba al aire.

Fernando Jaramillo se destapó sobre el arbitraje sin saber que estaba al aire con Eduardo Luis

Luego de responder que no clasificó a Millonarios a los cuadrangulares de la Liga Colombiana I-2024, falta una fecha para que esto se confirme, Fernando Jaramillo confesó que no sabía que sus declaraciones estaban saliendo en vivo. “Un momento… ¿Esto está al aire o no? ¿Todo lo que estoy diciendo?”, dijo el presidente de la Dimayor y Eduardo Luis López le respondió: “Estamos al aire, claro que sí señor”. “No sabía”, le contestó Jaramillo y el narrador de Win Sports le volvió a aclarar: “Cómo que no sabía si lo salude diciendo: ‘Bienvenido a MTF’“. “No sabía, pero igual mis posiciones son claras”, concluyó el presidente de la Dimayor.