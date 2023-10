Se llevaron a cabo en Colombia las elecciones regionales en donde en los diferentes departamentos, ciudades y municipios, se eligieron los nuevos gobernadores, alcaldes, concejales, diputados entre otros cargos públicos, los cuales asumirán el mandato a partir del próximo 1 de enero a lo largo del país.

Dentro de la gigantesca lista de candidatos que había en cada uno de los territorios a lo largo de la nación, también estaban algunas personalidades relacionadas con el fútbol colombiano, ya fueran exjugadores, dirigentes de clubes y hasta hinchas que quisieron aprovechar el reconocimiento que tienen para ganar un puesto público.

Uno de los que se lanzó como candidato a concejal de Bogotá fue el exarquero de la Selección Colombia y que jugó en clubes como Cúcuta Deportivo, Deportivo Cali, América de Cali, Deportivo Pereira e Independiente Santa Fe, Leandro Castellanos, el cual se retiró hace algunos meses y quiso incursionar en el mundo de la política.

Pues al reconocido portero no le fue nada mal con su candidatura y fue elegido concejal de la capital de la república con más de 22 votos, por lo que ocupará un puesto en el concejo de Bogotá por el Partido Verde, siendo así el quinto más votado por su agrupación política, resultado que sorprendió a muchos.

Castellanos realizó su campaña a lo largo de la ciudad, pidiendo el apoyo a los bogotanos para que votaran por el número 22, el cual fue su dorsal en el tiempo que jugó en Santa Fe, precisamente los hinchas del ‘León’ fueron uno de los que más le expresaron su apoyo en las redes sociales, y seguramente fueron importantes en las urnas para conseguir los votos que ahora lo tienen como concejal.

Los que se ‘quemaron’ en las elecciones

Otro que quiso llegar al concejo de Bogotá fue el controversial hincha de Millonarios, Jorge ‘Moneda’, quien se lanzó como candidato por el partido Salvación Nacional con el número 16, el cual eligió como símbolo por el título que consiguió recientemente el cuadro ‘embajador’ ante Atlético Nacional.

Pues a ‘Moneda’ no le fue nada mal para ser su primera experiencia en la política, debido a que sacó la cifra de más de 4.900 votos, números importantes, pero que lastimosamente para sus aspiraciones, no fueron suficientes para ganarse una curul en el concejo de Bogotá, pero que sí llamó la atención de algunos que no creían en que fuera a sacar ese número de votos.

Los dirigentes del FPC que no pudieron

Uno de los que quiso llegar a la gobernación del Valle del Cauca fue el mayor accionista del América de Cali, Tulio Gómez, quien a pocos días de realizarse las elecciones, fue inhabilitado por el CNE, dañando así la campaña que hizo durante muchos meses y generó mucho malestar por las personas que pensaban votar por él.

Pues Tulio decidió invitar a sus electores que votaran en blanco como método de rechazo a la inhabilidad que le pusieron, pedido que al parecer tuvo resultado, debido a que más de 455.000 votaron en blanco, siendo así la segunda votación más alta, después de los 693.00 que sacó la ganadora Dilian Francisca Toro. Además, por Tulio, que de igual manera apareció en el tarjetón, a pesar de que sus votos no valían, sufragaron más de 114 mil personas.

Otros dirigentes que trataron de llegar al concejo de la ciudad de Medellín, fueron el expresidente del Independiente Medellín y actual dirigente del Cúcuta Deportivo, Gabriel Silva Meluk, quien no logró ganar con sus más de 1600 votos, mientras que el que sí lo logró fue Juan Carlos de la Cuesta, quien fuera directivo de Atlético Nacional y que sumó más de 8.300 de sufragios que lo ponen como concejal de la capital antioqueña.

Encuesta ¿Está de acuerdo con la incursión de personalidades del fútbol en la política? ¿Está de acuerdo con la incursión de personalidades del fútbol en la política? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.