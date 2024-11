Atlético Nacional se ha quedado con el boleto a la gran final de la Copa Colombia, pero el cruce con Independiente Medellín acabó con polémica. El entrenador del Verdolaga, Efraín Juárez tuvo un polémico gesto con la hinchada del DIM, que desató la furia de los hinchas y que pudo acabar en tragedia.

Este domingo 17 de noviembre se jugó el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Colombia entre Independiente Medellín y Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot. El DIM ganó el clásico paisa por la mínima diferencia, pero el Verdolaga se quedó con el boleto gracias a su triunfo 2-0 en la ida.

El entrenador de Nacional, Efraín Juárez festejó de forma descontrolada el silbatazo del árbitro que les daba el pase a la final de la Copa Colombia. El mexicano tuvo un gesto justo adelante de la tribuna donde se ubicaban los hinchas del DIM, lo que fue tomado como una provocación.

Esto llevó a que un grupo de hinchas intentaran ingresar al terreno de juego para agredir al DT de Atlético Nacional. Por suerte, pese a que hubo minutos de altísima tensión, la situación no pasó a mayores. No obstante, la policía interrumpió la conferencia de prensa y detuvo al entrenador.

Esto dijo Efraín Juárez sobre lo sucedido

“Los que estamos abajo, junto con todo el cuerpo técnico. Nosotros estamos en unas palpitaciones; yo creo que si me tomaban la presión me explotaba seguramente. Pero nunca fue mi intención, envió unas disculpas, yo estaba hablando con la gente de mi palco, con el presidente, el gerente y todos ellos, que habíamos hablado antes del partido. Y si los hinchas del Medellín se molestaron, pues no era para ellos” dijo el entrenador mexicano sobre lo sucedido.

“Si ven las imágenes, estoy apuntando a mi palco. Nunca lo hago alrededor del estadio. Si se sintieron ofendidos, les pido una disculpa y si quieren encontrar un culpable por la derrota, también puedo ser yo. Pero tienen que encontrar la situación de que esto es fútbol. No se los hice a ellos y si lo hubiera hecho, lo hubiera aceptado. Soy un hombre de palabra, de principios, de valores” agregó.