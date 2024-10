Melissa Martínez es una de las periodistas más reconocidas en el gremio deportivo de Colombia. Actualmente, hace parte de varios espacios en medios de comunicación. Participa en ESPN Colombia y Caracol Radio. Recientemente, hizo una grave denuncia en sus redes sociales que involucra a una multinacional china que ya es muy conocida en el país.

La periodista anunció que irá por la vía legal contra Temu, una plataforma de origen chino que se dedica a vender todo tipo de productos a través de una aplicación móvil. Su auge es muy agresivo en el país, a tal punto de dominar gran parte del mercado electrónico. Las descargas de la APP ya llegan a más de 100 millones en LATAM y tiene más de 4 millones de opiniones en Play Store.

Pues bien, Melissa Martínez ya denunció y aseguró que espera explicaciones de Temu por supuestamente falsificar sus productos. En redes sociales, la periodista indicó que, supuestamente, en esta aplicación móvil, están vendiendo copias de su marca deportiva. Según la comunicadora, en las imágenes de referencia, las prendas expuestas se asemejan a sus productos. Incluso, en algunos productos, aparece su imagen, según varios usuarios.

Melissa Martínez, de 38 años de edad y oriunda de Barranquilla, lanzó su línea de ropa, Melissa Martínez Store (MMstore), recordando que la moda es otra de sus pasiones. La idea de la periodista es ofrecer productos de buena calidad a las mujeres de Colombia. Pese a esa visión, su emprendimiento se encuentra con este lío legal con Temu, que según la misma comunicadora, no solo “copia a grandes marcas”, sino también a “pequeños emprendedores”.

El problema legal de Melissa Martínez con Temu

“Sí, los de Temu me copian a mí. Pero no lo estoy sufriendo yo sola, lo sufren miles de emprendedores en el mundo. Esta gente no hace más nada que copiar. Falsifican mis vestidos. No solo copian a las grandes marcas del mundo, también pretenden acabar con pequeños emprendedores como yo. Pero Dios nunca pierde”, dijo Melissa Martínez en sus redes sociales.

“Entonces yo, así de diminuta, empecé el camino jurídico para enfrentarme a un gigante como Temu. No me voy a quedar callada porque tengo las herramientas para decirles que están copiando”, agregó ‘Meli’, que cuenta con más de dos millones de seguidores en las redes sociales.

La respuesta de Temu a Melissa Martínez

En charla con Red+ Noticias, un portavoz de Temu en Colombia afirmó que, pese a que no se han podido contactar con Melissa Martínez, adelantan investigaciones sobre las personas que infringen las normas en la plataforma y violan los derechos de propiedad intelectual.

Melissa Martínez, periodista colombiana. Instagram.

Asimismo, el vocero dijo que Temu es un mercado de vendedores externos y no son productos directamente de la multinacional china. Antes del registro de la tienda o marca, los comerciantes deben aceptar unos requisitos legales, como la protección de derechos del consumidor, la propiedad intelectual y demás regulaciones de la ley colombiana.