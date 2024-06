Millonarios salió este lunes a unos días de vacaciones y desde ya planea lo que será el siguiente semestre donde espera cambiar la imagen que dejó tras ser eliminado de la fase de grupos de la Copa Libertadores y los cuadrangulares del Fútbol Colombiano. Ya empezaron a anunciar salidas, la primera fue la de Emerson Rivaldo Rodríguez y ahora la de otro jugador.

Millonarios hace oficial la salida de otro jugador

Millonarios indicó que Óscar Vanegas, uno de los jugadores más criticados por la hinchada desde su llegada, no continuará con el equipo tras vencerse su contrato. Vanegas fue en varias ocasiones la primera alternativa de Gamero cuando no estaba Andrés Llinás, pero su nivel lo fue borrando hasta que decidieron no convocarlo más.

“Millonarios FC informa que el jugador Óscar Vanegas culminó su contrato y no continuará haciendo parte del equipo.

Millonarios agradece a Óscar, quien se coronó campeón de Copa en 2022, Liga en 2023-I y Superliga en 2024, por su compromiso y entrega con la institución. Los mejores éxitos en sus próximos retos”.

Con este mensaje despidió el semestre Andrés Llinás con Millonarios

Andrés Llinás publicó dos fotos en su cuenta de Instagram y le dejó un mensaje a los hinchas que acompañaron al equipo a lo largo de todo el semestre en El Campín y en los otros estadios del país y el continente: “a todos los hinchas, GRACIAS por el apoyo incondicional. Estuvieron presentes en las buenas y en las malas”.

Varios de sus seguidores le respondieron, en su mayoría mensajes positivos, pues a diferencia de otros jugadores, trató de mantener su buen nivel y jamás negó una gota de sudor en el terreno de juego.