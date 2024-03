No habría récord todavía: piden anular insólito gol de Dayro Moreno con Millonarios

Dayro Mauricio Moreno Galindo cumplió la cita con la historia del fútbol colombiano y no pudo hacerlo de manera brillante. En el partido de Once Caldas vs. Envigado, del 10 de marzo de 2024, el delantero tolimense marcó un golazo para igualar a Sergio Galván Rey como máximo goleador del FPC. Ya son 224 goles y contando. Es cuestión de tiempo para que siga de largo y deje a su colega en solitario en la segunda casilla.

Pero, parece que no todo es ‘Color de Rosa’ y también tenía que salir algo curioso en medio de su lista de 224 goles. En redes sociales comenzó a circular un gol de Dayro Moreno que para muchos debería ser anulado y contado como autogol del portero de Deportes Tolima de ese momento.

Nos tenemos que remontar a la Liga Colombiana II-2013, fecha 17, cuando Dayro Moreno vestía los colores de Millonarios. El compromiso se disputó en El Campín de Bogotá y fue victoria 2-1 ante Deportes Tolima. El atacante tolimense marcó el 1-0 parcial al minuto 9, pero para muchos estadígrafos debería ser contado como autogol del portero paraguayo Antony Silva.

Todo sucedió cuando Harrison Otálvaro mandó un pase largo para que Dayro Moreno recibiera por izquierda, mandara diagonal y se perfilara para colocar la pelota al segundo palo. El balón dio en el palo, pero rebotó en la espalda de Silva y al fondo de la red. ¿Autogol de Silva o gol de Dayro? Juzguen ustedes.

El camino de Dayro Moreno para igualar a Galván Rey

De esta manera, Dayro Moreno tendría 223 goles y estaría a uno de igualar a Galván Rey, más allá de uno o de otro, será cuestión de tiempo para que el de Chicoral le saque amplio margen a su colega argentino y quede líder en solitario. Se miraría si con el número actual o menos el posible autogol de Antony Silva.

Mientras se intenta dar solución al tema, el marco para que Dayro igualara a Galván no pudo ser mejor. Moreno empezó a tener cada vez más cerca el récord luego de anotar el segundo gol en la victoria contra Millonarios por la fecha nueve de la Liga Colombiana I-2024. Solo le faltaba una anotación y tenía dos partidos en el horizonte para poder conseguirlo. Realmente, han sido unos meses brillantes del tolimense en el fútbol colombiano y se perfila para pelear por un nuevo ‘Botín de Oro’.

Luego, tan solo pasaron los primeros instantes del partido entre Once Caldas y Envigado para ver a Dayro Moreno en acción. Estaba enchufado. Billy Arce, uno de los mejores socios del atacante, tiró un centro y si el arquero Joan Parra no desvía el balón, el gol del récord no hubiera tardado 14 minutos. La magia estaba cerca de suceder.

Transcurría el minuto 14 del primer tiempo cuando Juan David Cuesta desbordó por el costado derecho y tiró un centro a todo el punto del penal. Dayro Moreno conectó el balón tras una media chilena y el grito del gol 224 en el fútbol colombiano empezó a bajar por las tribunas del estadio Palogrande. Hasta el mismísimo Sergio Galván Rey iba a ser parte del festejo. Gol 224 y la cuenta seguirá de largo.