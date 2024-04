Estamos ante uno de los momentos más bochornosos y lamentables que se haya visto en la historia del fútbol colombiano. Lo que ocurrió durante el juego entre Millonarios y Junior en Bogotá pocas veces se ha visto en el rentado nacional. El momento no pasó desapercibido, es muy viral y le llueven grandes críticas al equipo de Barranquilla por la reprochable actitud que mostró en El Campín. Por suerte, para ellos, la jugada en cuestión no terminó en gol a favor de los Azules.

El primer gol de Millonarios ante Junior es el que ha desatado toda la polémica. Dicha acción derivó de un contragolpe, que inició con una clara falta de Leo Castro sobre Christian Herrera. El árbitro la omitió por completo y todo terminó en un tiro de esquina. Los jugadores del equipo ‘Rojiblanco’ se quedaron protestando, descuidaron el cobro del rival y todo acabó con el festejo de los locales.

Lo que pasó después no tienen ningún tipo de explicación…

Junior se negó a jugar y le quiso regalar el partido a Millonarios en Bogotá

Tras el gol de Millonarios, el partido tardó varios minutos en reanudarse. Todos los jugadores de Junior se fueron encima del árbitro, Jorge Duarte, por no cobrar la falta previa a la anotación. Las imágenes mostraron el desespero del equipo barranquillero, que pedía a gritos que se revisara todo en el VAR. A pesar de que tenían razón en protestar la falta, mostraron su desconocimiento de la norma con el uso del videoarbitraje.

Aquel gol de Leo Castro tuvo dos jugadas diferentes. Cuando el árbitro omitió la falta a favor de Junior, esa acción derivó en un tiro de esquina. Luego, se reanudó el juego y vino el gol de Millonarios. La regla es clara y el VAR ya no podía intervenir. El juez decidió que no era falta, por lo que esa acción ya no tenía validez de repetición.

Inconformes con la postura del árbitro, los jugadores de Junior se quedaron quietos en el terreno de juego. Carlos Bacca le regaló gentilmente el balón a Juan Pablo Vargas y Millonarios fue en busca del segundo gol. Todo acabó con una definición de volea de Leo Castro que se fue por encima del arco. Los de Barranquilla se negaron a seguir jugando, pensando que los locales tampoco iban a actuar.

(VIDEO) Jugadores de Junior se niegan a seguir jugando ante Millonarios