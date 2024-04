Tras el doblete de Leonardo Castro, Millonarios aumentó el marcador tras una gran jugada de Emerson Rivaldo Rodríguez. El canterano azul evadió el achique de Mele y remató para el 3-0 parcial. Cuando el local parecía manejar las acciones del partido, Junior reaccionó y pudo descontar para el 3-2 tras las anotaciones de Carlos Bacca y Marco Pérez, pero eso no fue suficiente.

Ya en la segunda parte, Leonardo Castro volvió a marcar nuevamente de cabeza. Gran centro de Daniel Cataño y en el segundo palo, sin marca alguna, cabeceó para derrotar otra vez a Mele, quien ya había salvado a Junior de Barranquilla en muchas ocasiones. Emerson Rivaldo continuó con el tercer tanto y pese a que el visitante descontó, no le alcanzó para igualar el marcador.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.