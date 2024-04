El exjugador y entrenador colombiano, Mayer Candelo será recordado por su paso por Millonarios y su gran cercanía con el ‘Embajador’. Ahora ha salido a hablar sobre su fichaje caído con Atlético Nacional y le dejó un palo al equipo Verdolaga.

Mayer Candelo es un personaje con gran recorrido en el fútbol colombiano. El exjugador tuvo paso por varios de los principales clubes del país, habiendo vestido las camisetas de Deportivo Cali, América de Cali y Millonarios. También tuvo un paso por el ‘Azucarero’ como entrenador.

Ahora, el DT ha pasado por los micrófonos de AS y ha hecho un repaso de lo que ha sido su carrera tanto en el césped como en el banquillo. Candelo reconoció que estuvo cerca de fichar por Atlético Nacional antes de su segundo ciclo en Millonarios y le dejó un pequeño dardo al equipo de Medellín.

Dardo de Candelo a Atlético Nacional

El exjugador fue cuestionado sobre si le quedó una espina por no haber podido llegar a Atlético Nacional. “No. No porque después llegué al más grande que fue Millonarios y tenía una revancha que cumplir también. De pronto en Nacional no la hubiera tenido de quitarme esa revancha que tenía marcada en la mente desde que me fui y volví y hoy soy feliz de cumplir lo que quería con Millonarios y de que hay un sentimiento mutuo entre ellos y yo y me quedó mi hija“.

“La primera etapa en Millonarios fue extraordinaria, jugando al fútbol. Creo que jugué más fútbol que cuando volví, pero deportivamente, los problemas míos no fueron por fútbol. En ese momento Millonarios estaba económicamente muy mal y nosotros veníamos muy bien. Yo venía de Argentina, ganaba muy bien allá, ya había pasado por América, ya uno no iba a padecer por la parte económica, uno estaba buscando la manera de jugar y por la gloria” agregó.

Fuerte lazo con Millonarios

El entrenador sorprendió al explicar su vínculo con Millonarios. “¿Por qué yo quiero tanto a Millonarios? Porque es que mi color preferido es el azul, en la ropa, en todo, por eso siempre que lo enfrenté quería ganarle a ese azul, porque en ese tiempo tenían ropa bonita y decía que quería ganarle. Siempre que íbamos con el Cali les ganábamos en Bogotá a un equipazo que era Jhon Mario Ramírez, Niño, Burguez, Bonner, porque ellos tenían un equipazo y que eran partidos geniales, entonces uno ganar en la capital era lo máximo“.