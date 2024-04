No son buenas las noticias que llegan desde Italia sobre Yerry Mina. Cuando falta muy poco para que comience la Copa América 2024, el defensor colombiano se ha vuelto a lesionar y en Cagliari no confirman la gravedad de la molestia que tiene el espigado central. Se ha perdido los últimos dos partidos de su equipo, que justamente acabaron con derrota para el elenco dirigido por Claudio Ranieri. La preocupación ya se extendió hasta la Selección Colombia.

Por ahora, no hay ningún tipo de claridad sobre el estado físico de Yerry Mina. Medios italianos informaron que el colombiano habría presentado una “distensión muscular”, parte médico que no ha sido confirmado por el Cagliari. El de Guachené se perdió dos partidos y cabe la posibilidad de que se pierda el próximo partido de la Serie A, vs. Lecce.

Parte de tranquilidad del DT del Cagliari para la Selección Colombia

Desde que Yerry Mina llegó al Cagliari en la Serie A, ha podido recuperar minutos de juego y la confianza que da el constante roce competitivo. Ha jugado 10 partidos y le anotó un gol a la Juventus. Gracias a ese buen andar en la presente temporada, pudo regresar a la Selección Colombia y es uno de los hombres de confianza de Néstor Lorenzo. Sin embargo, la nueva lesión del zaguero preocupa, a poco menos de 60 días para que empiece la Copa América en Estados Unidos.

De momento, la nueva molestia de Yerry Mina no le haría perderse la Copa América con la Selección Colombia. En rueda de prensa, el DT de Cagliari dio un pequeño parte de tranquilidad sobre el colombiano, dando a entender que su recuperación no se extenderá como en otras ocasiones. “Espero que se recupere pronto”, dijo Claudio Ranieri. Así, dejó claro que espera contar con el cafetero para jugar los últimos cuatro partidos de la Serie A 23/24 ante Lecce, AC Milan, Sassuolo y Fiorentina.

Las cuenta de Yerry Mina… ¿Cuándo empieza la Copa América 2024?

La Copa América 2024 arrancará oficialmente el próximo 20 de junio. El debut de la Selección Colombia en este certamen se dará hasta el día 24. Eso quiere decir que Yerry Mina tiene un poco más de un mes y medio para recuperarse. De hecho, al defensor todavía le restan 4 partidos con el Cagliari en la Serie A para terminar la temporada y quedar libre.

Desde Italia son optimistas y varios reportes indican que el problema físico de Yerry Mina no reviste ningún tipo de gravedad. Se espera que el colombiano vuelva a jugar el próximo domingo, 5 de mayo.