El próximo domingo, 28 de abril, se vivirá la Fecha 19 de la Liga Betplay 2024-1 y promete ser una jornada apasionante. Con cinco equipos clasificados a los cuadrangulares de manera anticipada, solo resta por confirmar los últimos tres cupos para completar los 8 equipos que estarán disputando la primera estrella del fútbol colombiano en el año.

Teniendo en cuenta lo que está en juego, son 8 los partidos que se jugarán en simultáneo el 28 de abril. La jornada se abrirá el sábado, con el partido entre Atlético Nacional y Deportes Tolima. En este compromiso solo están en juego los puntos: el equipo Verdolaga ya está eliminado y el Pijao cerrará esta fase como líder absoluto en la tabla de posiciones.

A primera hora el domingo, la jornada se abrirá con el partido entre Patriotas y Deportivo Pasto. Otro juego que no tiene trascendencia en la tabla, porque ambos equipos están eliminados. A las 5:00 p.m, comenzarán en simultáneo los últimos 8 juegos del ‘Todos contra Todos’. Millonarios, Junior, Once Caldas y Medellín pelearán por conseguir los últimos tres cupos para clasificar a cuadrangulares. Uno de esos cuatro equipos se quedará afuera de las finales.

Encuesta ¿Cuál será el equipo que quedará por fuera de los cuadrangulares en la Fecha 19? ¿Cuál será el equipo que quedará por fuera de los cuadrangulares en la Fecha 19? YA VOTARON 0 PERSONAS

Sábado 27 de abril

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima

Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 7:00 p.m.

TV: Win Sports +

Domingo 28 de abril

Patriotas Boyacá vs. Deportivo Pasto

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: La Independencia

TV: Win Sports +

Los 8 partidos en simultáneo de la Fecha 19 de la Liga Betplay 2024-1

Lo primordial de esta jornada será conocer a los últimos tres equipos que se apuntarán para los cuadrangulares de la Liga. Millonarios (vs. Chicó), Junior (v. Cali), Once Caldas (vs. América) y Medellín (vs. Envigado) se pelean esos boletos para las finales. Uno de esos equipos quedará eliminado al término de la jornada. El equipo que arrancará la Fecha 18 fuera de los 8 es el DIM.

Por otra parte, los 4 partidos restantes también cobran relevancia para definir al equipo que terminará en la segunda posición de la Tabla, por detrás del Deportes Tolima. El equipo Pijao ya es líder y será cabeza de serie en los cuadrangulares. Entre Santa Fe, Bucaramanga y La Equidad se disputan ese segundo lugar al que también se le otorga la popular ‘Ventaja Deportiva’.

Domingo 28 de abril

Envigado vs. Medellín

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Ditaires de Itagüí.

TV: Win Sports

La Equidad vs. Deportivo Pereira

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Millonarios vs. Boyacá Chicó

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: El Campín

TV: Win Sports +

Águilas Doradas vs. Fortaleza

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

TV: Win Sports / Win Sports.co / Win Sports Online

Jaguares de Córdoba vs. Santa Fe

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Jaraguay

TV: Win Sports / Win Sports.co / Win Sports Online

Bucaramanga vs. Alianza FC

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

TV: Win Sports / Win Sports.co / Win Sports Online

Once Caldas vs. América de Cali

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Palogrande

TV: Win Sports / Win Sports.co / Win Sports Online

Deportivo Cali vs. Junior de Barranquilla

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Palmaseca

TV: Win Sports / Win Sports.co / Win Sports Online