El 2024 ha sido uno de los años con más situaciones polémicas y actuaciones malas de algunos árbitros en el fútbol colombiano, es por esto que gran parte de las críticas van hacia el Dimayor, Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y al director de la Comisión Arbitral, Ímer Machado, del que muchos piden su salida.

Machado ha salido a hablar en diferentes ocasiones sobre algunos de los inconvenientes que presenta el arbitraje en el FPC, aunque siempre ha defendido el trabajo de los jueces, pero ante la muy mala actualidad, se especula con que pueda dejar el cargo y sea una nueva persona la que pueda encaminar el rumbo.

Ímer Machado seguirá como director de la Comisión Arbitral

Sobre el tema habló el periodista Carlos Antonio Vélez, quien es muy cercano a la dirigencia de la Federación Colombiana de Fútbol, el cual reveló detalles de lo que pasará con Ímer Machado, del que aseguró que, de momento, seguirá en el cargo de Director de la Comisión Arbitral, pero sí dejó en claro, que sí se ha pensado en su salida.

“Todos queremos que Ímer Machado deje el puesto, pero no es fácil. Mientras no se consiga el reemplazo, Machado seguirá siendo el manejador de los árbitros”, contó Vélez en su programa ‘Palabras Mayores’ de la emisora Antena 2, dejando en claro que la dificultad para su salida, se debe a que no se ha encontrado a alguien que lo pueda sustituir.

Los candidatos a reemplazar a Ímer Machado

Carlos Antonio también reveló los dos candidatos que tienen en la Federación Colombiana de Fútbol para reemplazar a Ímer son Wilmar Roldán, pero es imposible que asuma, debido a que se encuentra aun dirigiendo. El otro es Hernando Buitrago, quien trabaja con la Confederación Sudamericana de Fútbol, por lo que no es fácil su llegada.

“Una es Wilmar Roldán, pero no sería lógico sacarlo en un momento brillante como el que tiene. Además, deja de dirigir acá y se va para Arabia Saudí. Allá son 7500 dólares por partido. Si quieren yo les sirvo de cuarto árbitro por la mitad. Él está activo y con mucho mercado internacional. Es muy difícil que él cuelgue el pito”.

“El problema no es solo Machado, el problema es la estructura que tiene el arbitraje en Colombia. Hay celos, envidias, pequeñas roscas y grupos que se bloquean entre ellos”, concluyó Vélez sobre el tema, que sin duda es uno de los más importantes en el balompié nacional.