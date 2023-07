'Pedrito de Portugal', quien dirigió al América, no es más técnico de Bogotá FC

Pedro Felicio Santos, quien se le conoce como ‘Pedrito de Portugal’, no es más técnico de Bogotá FC, no duró mucho tiempo en el cargo y no dirigió ni un solo partido oficial.

Comenzando el mes de julio 2023, el entrenador portugués fue presentado en Bogotá FC, pero no alcanzó ni a debutar oficialmente. Según fuentes cercanas al club y al entrenador, tuvo serios problemas con una visa de trabajo.

De esta manera, Bogotá tuvo que buscar alternativas y Alexcys Ciprián fue el encargado de dirigir en la primera fecha del Torneo de la Primera B ante Deportes Quindío.

Vale resaltar que Pedro Felicio Santos fue director técnico de América de Cali en el 2018 y ha trabajado en varios procesos formativos del fútbol colombiano. Ahora, ‘Pedrito’ deberá arreglar su situación para poder trabajar en el FPC.

Eso sí, tuvo algunos entrenamientos con los jugadores, conoció el equipo y había confianza en su trabajo, pero todo cambió inesperadamente y el entrenador portugués no pudo continuar al mando de Bogotá FC.

Con América de Cali, en 2018, dirigió 17 partidos y sumó 4 victorias, 10 empates y 3 derrotas.