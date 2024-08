Las primeras palabras de Efraín Juárez como nuevo técnico de Atlético Nacional

Sorpresa total en Atlético Nacional. El club verdolaga destituyó al uruguayo Pablo Repetto y oficializó al entrenador mexicano Efraín Juárez. Novedad que tuvo mucha repercusión en el FPC, pues se creía que el proceso de Repetto iba a tener más continuidad y confianza, pero los planes cambiaron rápidamente. Juárez ya está en Guarne, tuvo el primer acercamiento con el grupo y dio su primera rueda de prensa.

Efraín aterrizó este 28 de agosto en la tarde de Colombia y horas después se publicó el comunicado de Atlético Nacional, en el que se oficializa su nuevo entrenador. De esta manera, el estratega mexicano comienza su primera etapa como técnico en propiedad en su carrera, con la idea de sacudir la crisis en el gigante de Medellín y demostrar que la apuesta del club verdolaga puede ser próspera.

En medio de los detalles por su firma con Atlético Nacional, se conocieron sus primeras palabras sobre el equipo. En el video oficial de presentación, Efraín Juárez habla de Atlético Nacional y manda un mensaje a la hinchada verdolaga, que por estos días está a la expectativa y con mucha angustia por los cambios a última hora en la dirección técnica.

Primeras palabras de Efraín Juárez como DT de Nacional

“Muy agradecido con la institución, por confiar en mí y en mi cuerpo técnico. Estoy con la ilusión de poder venir y sumarme a este proyecto tan grande como lo es Nacional. Entiendo las expectativas y lo que significa llegar a una institución tan grande y al equipo más grande Colombia. Es una responsabilidad de mucho trabajo y empeño. Con la colaboración de todos trataremos de cumplir los objetivos propuestos durante este semestre”, dijo Efraín Juárez en el video de presentación.

“Hay ansiedad de mi parte en estos momentos. Esa llamada, cuando me informan que era el elegido, fue un sueño. Hubo emoción por parte de mi familia y parte mía. Sé de dónde vengo, donde estoy parado y lo que representa este club, que es de los más importantes del continente y eso marca en todo sentido. Estoy feliz de estar en esta familia de Atlético Nacional. Debemos llenar todas esas expectativas”, agregó.

Más declaraciones de Efraín Juárez en Rueda de prensa

Compromiso con Nacional: “Sería muy irrespetuoso comprometerme a que vamos a ganar, pero sé las exigencias del club, no vengo a pasar el tiempo. No dejé a mi familia a más de 12 mil kilómetros para mirar qué va a pasar aquí. Estoy bastante preparado, sé dónde estoy, sé de dónde vengo. Aquí no hay tiempos y excusas, es un equipo que te exige desde el día uno”.

Exigencias y necesidades de Nacional: “Nací en un vestidor, sé lo que necesita un club, sé lo que necesita el hincha. Acá no hay tiempos ni excusas, es un equipo que te exige desde el día uno”.

Estilo de juego de Nacional: “Es un fútbol ofensivo, dinámico, con intensidad y que tenga picos de rendimiento altos. Siempre pondré mi estructura pensando en ser ofensivo. Me encanta tener la pelota. Van a ver un fútbol dinámico, intenso, alegre pero siempre con mucha estructura”.

Respeto a grandes técnicos de Nacional: “Es un honor estar acá después de los monstruos que han pasado por acá. Zubeldía, Maturana, Reinaldo Rueda”.

Mensaje a la hinchada: “Que recuerden los hinchas que vamos a darles muchas alegrías. Sería muy irrespetuoso decir que vamos a ganar el campeonato, pero no vengo a perder el tiempo. A los que tienen dudas, seguramente se van a subir a este tren en el futuro. Las puertas del tren siempre van a estar abiertas”.