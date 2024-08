Son días de incertidumbre en el Junior de Barranquilla. Otro año más y el equipo volvió a fracasar en su deseo de pelear por un título continental. A principios de 2024, el equipo volvió hacer una inversión sonora para tener un plantel competitivo en la Copa Libertadores. El sueño del elenco Tiburón aguantó hasta los octavos de final, donde fue eliminado por Colo Colo en Barranquilla. Eso tiene a Arturo Reyes en la cuerda floja y ya hay alguien interesado en volver al banquillo ‘Rojiblanco’.

Tras la dura caída ante el equipo chileno en El Metropolitano, son fuertes los rumores de que Junior está buscando nuevo DT para lo que resta de 2024. La derrota contra Colo Colo pegó fuerte y la dirigencia estaría buscando la posibilidad de traer un nuevo cuerpo técnico. Hay varios candidatos, pero un viejo conocido se ofreció a volver si así lo desean los dueños del club.

¿Julio XI? Comesaña y su mensaje al Junior de Barranquilla

Cada vez que Junior de Barranquilla se queda sin DT o buscan a alguien, todos los caminos conducen a Julio Comesaña. Parece que fuera una broma, pero el uruguayo ha dirigido al Tiburón en diez oportunidades diferentes. ¡Sí, 10! Cada vez que el club lo llamó, él siempre aceptó volver. Siempre fue el “bombero” que apagó incendios y convirtió las dificultades en momentos de gloria.

En una entrevista con el programa ‘Camerino Deportes’, Julio Comesaña no amagó la pregunta sobre volver a Junior otra vez. Sería su ciclo Nro.° 11 y aseguró estar dispuesto a atender el llamado de Fuad Char, como siempre lo hizo. Lleva el equipo tatuado en su alma y si lo necesitan, no se negaría a volver.

“Si me llamara Fuad Char, lo escucharía. Yo no puedo decirle: ‘No, mire Fuad, no me voy a sentar con usted, no quiero hablar de nada’, porque no sé lo que me va a ofrecer”, expresó Julio Comesaña.

(VIDEO) Comesaña y su respuesta sobre la posibilidad de volver a Junior