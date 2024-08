Atlético Bucaramanga le volvió a ganar a Independiente Santa Fe en un partido definitivo, esta vez por 3-1, resultado que dejó eliminado al cuadro bogotano y metió a la fase de los octavos de final de la Copa Colombia a los actuales campeones del fútbol colombiano, lo que dejó muy contentos a los aficionados que asistieron al estadio Departamental Américo Montanini.

El cuadro ‘Leopardo’ no empezó de muy buena manera el segundo semestre, lo que había generado algunos cuestionamientos por parte de algunos sectores de la prensa hacia el entrenador Rafael Dudamel, pero en las dos últimas presentaciones, el equipo ha mostrado una mejora en lo futbolístico que han alejado los cuestionamientos.

La molestia de Rafael Dudamel

En la rueda de prensa posterior al partido que le dio la clasificación al Bucaramanga ante Santa Fe, al entrenador Rafael Dudamel le consultaron sobre la ausencia del defensor Carlos Henao, interrogante que no gustó mucho al venezolano, ya que el periodista le preguntó si había alguna pelea con el futbolista.

“El jugador que no es inicialista, que no es convocado, ¿tengo que tener problemas con él?, entonces debo tener problemas con Zapata, Henao, con Juan Camilo. Te digo una cosa, a mí me gustan las noticias y hablar de fútbol, lo que no me gustan son los chismes. Henao no está por decisión técnica, el jugador no está lesionado, me gusta hablar de fútbol, no me gustan los chismes, si le gustan los chismes monten una peluquería”, fueron las palabras de Dudamel.

Rafael Dudamel técnico de Atlético Bucaramanga ante Santa Fe por la Liga BetPlay DIMAYOR I 2024. Foto: VizzorImage / Miguel Vergel.

El análisis de la victoria de Atlético Bucaramanga

Sobre lo que fue el partido y el desempeño de su equipo, Dudamel se mostró mu satisfecho, debido a que su equipo ha ido recuperando la memoria futbolística y los resultados empiezan a aparecer, por lo que aseguró que aún están a tiempo de recuperar terreno e ir por la clasificación al grupo de los ocho en la Liga Colombiana II-2024 y defender el título.

“Me gusta cuando mi equipo, en estos juegos, gana y se impone en partidos decisivos. Hoy no podíamos fallar, era saber que este era uno de los partidos más importantes en el semestre, los equipos ganadores son así, siempre quieren ganar… Hemos ido recuperando la memoria competitiva y táctica; pasaron muchos partidos, aún estamos a tiempo de alcanzar los puntos necesarios para la clasificación a los cuadrangulares. Hoy nuestra gente se va feliz a casa, con el corazón inflado y orgulloso de su equipo, sintieron la importancia que tienen para nosotros”, expresó el venezolano.

Aquí las palabras de Rafael Dudamel: