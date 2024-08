Bucaramanga 'tiene de hijo' a Santa Fe, le volvió a ganar, lo goleó y los memes explotan

La frustración no es para menos, pues Santa Fe anhelaba un mejor resultado. Parece que la mira del equipo está en la tabla de reclasificación, donde prácticamente tiene asegurado un cupo a torneo internacional y la Copa Colombia no era prioridad en sus objetivos. Más allá de eso, la derrota se le salió de las manos y terminó siendo un ‘papelón’ en Bucaramanga.

Incluso, Hugo Rodallega falló un penalti que pudo acortar la diferencia y meter nuevamente a Santa Fe en la pelea por el cupo a cuartos de final. Los dirigidos por Pablo Peirano no tuvieron la suficiencia ofensiva para hacer daño y tampoco lograron tener solvencia defensiva para soportar la ‘marea amarilla’, que en cada posesión era casi una jugada manifiesta de gol.

