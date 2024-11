El periodismo en el Fútbol Colombiano ha venido cambiando en los últimos años. Las nuevas generaciones han dicho abiertamente de qué equipo son hinchas, sin embargo, los comunicadores de antes siempre fueron reservados en este tema, pues sentían que esto podría afectar su carrera. Reconocidos periodistas colombianos confesaron por primera vez de qué equipo son hinchas.

Si bien, en Colombia se conoce el club de algunos periodistas de la anterior generación como Iván Mejía, hincha el América de Cali, Carlos Antonio Vélez, hincha del Once Caldas, también había la incógnita de otros comunicadores.

Adolfo Pérez y Óscar Rentería se citaron en redes sociales para contar por primera vez en lo que van de su carrera, para contar sus respectivas historias de cómo se hicieron hinchas de sus equipos, sin embargo, en la actualidad ya no los siguen como lo hicieron de niños y jóvenes.

En diferentes espacios que compartieron juntos, uno de los más recordados, ‘La Telepolémica’, siempre se les preguntó, pero normalmente evadían la conversación y dejaban a los televidentes con la duda.

Ahora, es una realidad. Adolfo Pérez fue hincha de Millonarios, su papá, nacido en Armenia se fue para Cali y cada que el cuadro ‘embajador’ visitaba al América o al Deportivo Cali, se iban a ver a los de la capital. Además, contó que tiene registros de ello, fotos con la camiseta del azul y blanco, pero con el paso del tiempo dejó de serlo.

Ahora le hace fuerza a “Atlético Nacional, América y Junior, en ese orden, cuando se enfrentan, me da lo mismo. Lo de Millonarios quedó en el recuerdo mío de niño, no le fuerza para que pierda porque la contra no la manejo”, aseguró.

Por su parte, Óscar Rentería, confesó siempre haber sido hincha de Boca Juniors de Cali, pues de niño vivía al frente de los jugadores con los que compartían partidos de banquitas en la calle. Con el paso del tiempo se le fue quitando esa pasión por ellos, pero aseguró que jamás les hizo fuerza a los grandes de la ciudad porque los directivos siempre le hicieron el feo.

En la actualidad le gusta cuando gana Atlético Nacional, pero no le gusta que pierdan América de Cali y Deportivo Cali, pues trabaja en la ciudad y no le conviene que les vaya mal.