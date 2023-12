Revelan la razón por la que Juan David Ríos irá a Deportivo Pereira y no a Atlético Nacional

Uno de los jugadores que más ha sido protagonista en el actual mercado de fichajes del fútbol colombiano, es el mediocampista del Deportes Tolima, Juan David Ríos, quien estaba en los planes de Atlético Nacional, club que lo buscó para seducirlo y así se convirtiera en su nueva incorporación, pero el negocio no le salió nada bien a los antioqueños.

Desde un principio, la intención de fichar a Ríos no salió nada bien a la dirigencia del ‘verdolaga’, debido a que primero habló con el futbolista y no con el Tolima, hecho que no gustó nada a la dirigencia del cuadro ibaguereño, como lo expresó el presidente César Camargo en varias oportunidades, por lo que todo se empezó a complicar desde ahí.

Días después de que el ‘verdolaga’ expresara su deseo por Juan David, apareció el Deportivo Pereira, equipo que también quiere al volante de recuperación, tanto que le hizo una importante propuesta al ‘vinotinto y oro’ por el futbolista, la cual gustó bastante a los de Ibagué, por lo que el jugador se acercaba mucho más al ‘grande matecaña’.

Juan David Ríos jugaría en Deportivo Pereira

Finalmente, el Tolima habría aceptado la propuesta del Pereira, al igual que el jugador, así lo contó el periodista del canal Win Sports, Felipe Sierra, quien indicó que, aunque Nacional hizo una nueva oferta por Ríos, la del cuadro de Risaralda era muy superior, por lo que el ‘Pijao’ decidió tomar la del cuadro risaraldense y el jugador se realizará los exámenes médicos en las próximas horas será presentado.

Con lo anterior, la razón por la que Juan David va al Pereira y no a Nacional es porque le deja mucha más ganancia al Tolima. Y es que, según contó Sierra en su cuenta de ‘X’, el dinero ofrecido por Juan David por parte del cuadro ‘matecaña’ es una cifra que solamente la suele pagar el Junior de Barranquilla en el fútbol colombiano.

Los números de Juan David Ríos en el último campeonato

El volante jugó 23 partidos con el Deportes Tolima en la Liga Colombiana II-2023, siendo titular en 21 e ingresando desde el banco de suplentes en los dos restantes, para sumar en total 1.866 minutos, en los que consiguió 31 quites ganados, para un 70,5% de eficacia a la hora de recuperar el balón, 22 despejes, 6 bloqueos y 15 interceptaciones, datos con los que se afianzó como uno de los mejores jugadores del fútbol colombiano en su posición.

