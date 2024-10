Revelan que los árbitros del clásico capitalino habrían recibido regalos de Millonarios

“El hincha prefiere no hablar en público. Mendez siempre un escándalo para tapar la derrota”, dice Mauricio Gordillo en X. Juzguen ustedes.

“Yo, si fuese árbitro me curo en salud y evito al máximo este tipo de situaciones. Es complicarte la vida sin necesidad. Más en una época donde todo mundo piensa mal de todo el mundo. Es así”, opina el VAR Central, en el mismo post donde explica que Real Madrid le daba regalos a los árbitros que iban a dirigir a su estadio.

“Santa Fe está investigando por qué en el camerino de los árbitros había un par de camisetas de Millonarios y acá va mi opinión sobre el tema: No creo que sea un tema que pase a mayores. Muchos árbitros se llevan camisetas de X jugadores, el tema pasa por no hacerlo tan ‘público’, justamente para evitar estos escándalos mediáticos, deben cuidar su imagen y reputación, pues son vistos, al fin y al cabo, como autoridad”, dice el VAR Central.

Según el VAR Central, no es nada que pase a mayores y parece que es una situación más normal de lo que se ve, pues muchos árbitros “se llevan camisetas de jugadores” y todo pasa porque no se “hace público” para evitar estos “escándalos mediáticos”.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.