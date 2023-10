Junior de Barranquilla es uno de los equipos que mejor suele reforzarse en cada uno de los mercados de transferencias del fútbol colombiano, es por esto que no es raro que lleguen figuras importantes al cuadro atlanticense, como se ha dado en las últimas temporadas, método que seguirían aplicando en el año 2024.

El conjunto ‘rojiblanco’ cumplirá 100 años de historia, es por esto que desde la dirigencia sueñan con armar un equipo de lujo, con el que quieren salir campeones y festejar con su hinchada su centenario, por lo que ya se estarían empezando a buscar interés por importantes nombres del fútbol internacional y colombiano.

Según el periodista del canal Win Sports, José González, el mayor accionista de la institución barranquillera, Fuad Char, tendría el interés de fichar al delantero de Atalanta de Italia, Luis Fernando Muriel, algo que le gustaría mucho a sus aficionados y al propio futbolista, que en pasadas ocasiones confesó su cariño por el equipo de su tierra.

Muriel de 32 años, tiene contrato con el equipo de Bérgamo hasta mitad del año 2024, por lo que no sería nada fácil su llegada, pero no es algo imposible, debido a que el atacante podría negociar su desvinculación con el club italiano, pero también hay que tener en cuenta los grandes salarios que ganan los futbolistas en Europa.

El día que Luis Muriel confesó que quería jugar en Junior

En el mes de julio del presente año 2023 se realizó el partido de despedida del portero Mario Sebastián Viera, en donde estuvieron varias figuras del fútbol colombiano e internacional, uno de ellos fue Luis Fernando, el cual habló en una entrevista con los medios de comunicación, allí aseguró que tenía el sueño de vestir la camiseta ‘rojiblanca’.

“Tengo la intención, tengo las ganas de poder vestir esta camiseta algún día. Creo que la gente en Barranquilla lo sabe. Mi familia es juniorista y yo soy Juniorista desde la cuna. Ojalá que se me dé esa oportunidad algún día y ya el tiempo Dios lo dirá”, dijo inicialmente Muriel, palabras que sin duda ilusionaron a los hinchas.

Además, agregó que no se ve sin pasar por el Junior en algún momento de su carrera: “No. No me lo imagino. Siempre me he visto como juniorista y con la camiseta puesta. Así sea un partido. Así sea entrar a la cancha, pisarla y sentir el calor de la gente en un partido. En mi mente está ponerme esta camiseta y hacer parte de este club, que soy hincha desde pequeño y ojalá que se me dé la oportunidad”.

¿En cuáles clubes ha jugado Luis Muriel en Europa?

En nacido en Santo Tomás, Atlántico, ha tenido una magnífica carrera en el fútbol europeo, ya que desde su salida del Deportivo Cali en el año 2010, pasó por el Granada, Sevilla en España, mientras que en Italia ha jugado en clubes importantes como Lecce, Udinese, Sampdoria, Fiorentina y Atalanta, además de vestir la camiseta de la Selección Colombia, con la que disputó el Mundial de Rusia 2018.