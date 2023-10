Junior de Barranquilla consiguió una importante victoria ante el Deportivo Cali por la fecha 16 de la Liga Colombiana, resultado que lo mantiene con posibilidades de meterse al grupo de los ocho, a fata de cuatro partidos por disputarse, pero la ilusión de los futbolistas está vigente, así lo hizo saber el delantero y referente Carlos Bacca.

El atacante fue una de las piezas del triunfo ‘tiburón’, anotando el gol que terminó valiendo los tres puntos al minuto 64, por lo que gracias a su influencia, fue uno de los mejores jugadores del compromiso y salió en medio de aplausos y un gran reconocimiento por parte de los asistentes al estadio Metropolitano.

Pues Bacca habló después del final del partido, allí se refirió a lo que han sido algunas críticas que han recibido por no estar en una mejor posición en el campeonato, pero dejó en claro que el equipo tiene que luchar en ocasiones como lo hicieron contra el ‘azucarero’.

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.

“Seguimos creyendo en el trabajo, muchos salimos con calambre por entregarlo todo. Queda disfrutar este momento. A veces con la calidad no te alcanza, tenemos un buen equipo, pero hay partidos que hay que lucharlos. A veces por los resultados nos señalan. A veces no los conseguimos, pero hoy se vio un Junior que quería jugar contra un buen Cali que también tiene talento. Yo me encuentro bien, tengo la confianza del cuerpo técnico. Me deja moverme por todo el frente de ataque, eso para mí es fundamental”, dijo Bacca en una entrevista a Win Sports.

Carlos Bacca y su mensaje a Millonarios

El goleador del Junior también se refirió a lo que será el próximo partido contra Millonarios, es por esto que advirtió que no se la pondrán nada fácil al ‘embajador’, por lo que cree que será un compromiso bonito, en el que están obligados a seguir sumando para mantener las aspiraciones de clasificación.

“Ahora viene Millonarios en Bogotá, pero nosotros somos Junior. Para ellos va a ser difícil porque juegan contra Junior. Va a ser bonito”, expresó Carlos, palpitando lo que será el enfrentamiento ante el ‘azul’ de la capital de la república.

Aquí el video con las declaraciones de Carlos Bacca:

¿Cuándo se juega Millonarios vs. Junior?

En duelo entre el ‘rojiblanco’ y el ‘embajador’, se disputará el próximo sábado 14 de octubre a las 8:20 PM, compromiso que se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, y que será válido por la jornada 17 de la Liga Colombiana II-2023.