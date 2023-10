Rodallega ruega a hinchas de Santa Fe que no abandonen en el Clásico

Independiente Santa Fe atraviesa por una nueva crisis deportiva y solo la clasificación a las finales de la Liga BetPlay 2023-II podría salvar el mal momento institucional que viven. Por ahora, ese objetivo está en riesgo y para lograrlo está obligado a derrotar nuevamente a Millonarios en el cuarto clásico bogotano del 2023. Necesitan una victoria para acomodarse nuevamente entre los primeros 8 de la clasificación.

Ante el difícil panorama que viven actualmente, incluso con hinchas protestando y presionando por la salida del Presidente del Club, apareció Hugo Rodallega para hablarle directamente a los hinchas de Santa Fe. Por intermedio de la prensa, le pidió a los fanáticos que no fallen en la asistencia al estadio El Campín para el Clásico capitalino contra Millonarios, por la Fecha 18 de la Liga colombiana.

“El hincha de Santa Fe tiene que ir, es un clásico. En el clásico, el hincha siempre quiere ir al estadio y ver al equipo ganar. La invitación es que nos acompañen y confíen en el grupo, porque tiene muchas ganas de ganar el clásico“.

Santa Fe se juega todo en las últimas tres fechas de la Liga

No han empezado los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana y Santa Fe ya está en modo finales. No tiene alternativa. Las últimas tres fechas del ‘todos contra todos’ serán decisivos para el Rojo capitalino en su intención de seguir luchando por la estrella de fin de año en 2023. Aún dependen de sí mismos y para seguir así las cuentas son sencillas, pero un tanto complicadas de lograr.

A Santa Fe le quedan tres juegos de Liga contra Millonarios, Atlético Huila y Once Caldas. Dos de esos tres compromisos los oficia como local. Para no tener problemas con la clasificación, debería ganar esos tres partidos para sumar nueve puntos y sobrepasar el número mágico de clasificación para la Liga BetPlay. Si suma 9 puntos, completaría 32 puntos y así clasificaría a los cuadrangulares. De no lograrlo, dependería de resultados ajenos para saber si llega a las finales de 2023.

Así está la Tabla de Posiciones de la Liga BetPlay 2023-II (desarrollo de la Fecha 18)