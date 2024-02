"Sao Paulo no tiene a un jugador de la calidad de James"

James Rodríguez ha sido tendencia por estos días en Colombia y Brasil por la situación que vive con Sao Paulo donde al parecer no terminaría su contrato y saldría del equipo en los próximos días. El colombiano ha sido blanco de críticas por sus decisiones en la última parte de su carrera donde no sale bien de los clubes.

Eduardo Luis sobre James Rodríguez

Uno de los que habló del colombiano fue Eduardo Luis en su programa de Saque Largo, reconoció los errores del jugador, pero también lo defendió: “yo no estoy de acuerdo con que James se vaya de Sao Paulo, he visto a Sao Paulo y no tienen la calidad de un jugador como James Rodríguez. Es un error que se vaya de Sao Paulo, ya si el técnico quiere que todos los jugadores corran y presionen, alguien tiene que jugar y ese es James, seguramente él quiere jugar”.

Agregó que: “James lo que quiere es jugar la Copa América, supongo que es su deseo y si no tiene la continuidad, difícil. Ahora se equivocó al no viajar, fue una falta de respeto con sus compañeros, no tiene presentación, es un error que se vaya, pero si juega, seguramente es titular, lo tiene todo”.

Los posibles destinos de James Rodríguez si se va de Sao Paulo

Para nadie es un secreto la calidad que tiene James Rodríguez, por lo que cualquier equipo del mundo lo quisiera tener, el tema personal es lo que seguro pone a penar a más de uno, sin embargo, hay varios equipos interesados en el referente de la Selección Colombia y hoy jugador de Sao Paulo de Brasil.

Uno de los destinos que más suena es Besiktas de Turquía, incluso, antes de su llegada a Brasil, James sonó bastante para ir a esta liga, pero al final no se dio nada. Ahora, como lo confirmó el periodista, Pipe Sierra, Besiktas le ha hecho varias ofertas al colombiano. Otro equipo que se interesó por él en el pasado y que estaría rondando y buscando el fichaje de James, es Botagofo de Brasil.

Otro destino que no se descarta y que interesaría al goleador del Mundial de Brasil 2014 es Estados Unidos. La MLS ha tomado fuerza en los últimos años. Para James hay un interés muy grande y es el de estar cerca de su hija, quien reside en dicho país.

El tiempo es el que dará respuestas de lo que pasará con James, por ahora, tiene un pie más afuera que adentro en Sao Paulo, por lo que su salida despertará el interés de varios equipos, muy seguramente los que ya se mencionaron.