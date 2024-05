Otro de los nombres que ayudarían en el proyecto de América de Cali, y mucho más ante la baja de Edwin Cardona, al que no se le renovó contrato. El dinero destinado para este jugador, podría fácilmente invertirse en la vuelta de Duván Vergara. Habrá que ver si Tulio Gómez y demás junta directiva toma la decisión de entrar en el negocio.

En las últimas horas, se conoció el arribo de Duván Vergara a la ciudad de Cali junto a su mamá, lo que activó las posibilidades de firmar con América. Pareciera que el volante ofensivo no seguirá en el fútbol mexicano y el gigante rojo sería su primera posibilidad. Su posible vuelta a donde es ídolo ilusiona por completo a la hinchada roja, que tiene muy buenas sensaciones con Jorge ‘Polilla’ Da Silva como entrenador.

Vale resaltar que Duván Vergara ganó los títulos de Liga Colombiana II-2019 y 2020, quedando en un lugar muy especial del corazón de América de Cali. En ese momento, en 2021, siendo una de las grandes figuras del FPC, fue a México con muchas expectativas, más exactamente al Monterrey, donde no pudo demostrar su máximo nivel debido a una larga y delicada lesión de rodilla.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.