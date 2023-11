“El sueño que tiene mi mamá es que yo juegue en Nacional”, Duván Vergara

Duván Vergara, uno de los jugadores más destacados del fútbol colombiano en los últimos años tras ser bicampeón con América de Cali, habló desde México de Atlético Nacional y mira algunas posibilidades para regresar al FPC. El volante ofensivo, que incluso estuvo en el radar de la Selección Colombia, no vive con continuidad en el fútbol mexicano. Actualmente, defiende los colores del Santos Laguna.

Vale resaltar que Duván Vergara se unió a las filas del Monterrey de México en el 2021 luego de convertirse en ídolo de América de Cali. Ganó los títulos de Liga Colombiana II-2019 y 2020, quedando en un lugar muy especial del corazón ‘Escarlata’. En ese momento, fue a México con muchas expectativas, pero no ha podido demostrar todo su máximo nivel debido a una larga y delicada lesión de rodilla.

Más exactamente, Duván Vergara presentó una lesión de ligamento cruzado y menisco lateral de la rodilla derecha, por lo cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Todo sucedió durante un partido del Monterrey contra Cruz Azul, en enero de 2022. Este lamentable suceso forzó su ausencia en casi toda una temporada con los ‘Rayados’ y la continuidad en la titular la perdió por completo.

A mediados de 2023, pasó a préstamo a Santos Laguna tras la poca continuidad en Rayados de Monterrey. En ‘La Comarca’ suma 19 partidos entre la Liga MX y la Leagues Cup, y ha marcado un gol. Los planes de este jugador es poder recuperar la continuidad y ser clave en el once titular. Está a préstamo en el equipo de Torreón hasta junio de 2024.

En medio de sus actividades en el fútbol mexicano, Duván Vergara le dedicó unas palabras a tres clubes del fútbol colombiano al que les guarda algo de cariño y que tiene en el radar si decide volver al fútbol colombiano. En diálogo con Desparcha2 TV, comentó el sentimiento que lo une a Atlético Nacional, América de Cali y Junior de Barranquilla.

En sus palabras, prácticamente dejó la puerta abierta en los tres clubes, pero llama la atención lo que comentó de Atlético Nacional, pues confesó que su mamá es hincha del equipo verde y por amor a su madre no dudaría en jugar en el gigante paisa.

“Por hincha, en el Junior. Antes de jugar en América siempre quise jugar en el Junior, y el sueño que tiene mi mamá es que yo juegue en Nacional. Obviamente, me gustaría volver al América por lo que representa en mí, pero no se sabe… Quiero cumplirle el sueño a mi mamá, a mi papá… Quiero jugar en Junior, Nacional y América, pero no se sabe”, comentó Duván Vergara en Desparcha2 TV.