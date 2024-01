Este jueves 4 de enero se confirmó la noticia que tanto esperaba la hinchada de América de Cali. Luego de anunciar su despedida del club,Adrián Ramos ha dado vuelta atrás a su decisión y ha firmado su renovación de contrato con el equipo escarlata. El ídolo ha atendido a la prensa tras la firma de su nuevo vínculo y ha explicado el por qué de su cambio de parecer.

Luego del cierre de la Liga BetPlay Dimayor 2023-II, Adrián Ramos sorprendió a toda la hinchada al anunciar su salida de América de Cali. El comunicado del ídolo de La Mechita tomó totalmente por sorpresa a los hinchas, pero finalmente dio vuelta atrás con su decisión.

Luego de firmar su extensión de contrato hasta diciembre de 2024, el atacante de 37 años atendió a los medios de comunicación. El referente del equipo escarlata estuvo acompañado por la nueva presidenta del club, Marcela Gómez, quien jugó un papel fundamental en su decisión.

Nueva presidenta en América

Tras la salida de Mauricio Romero de la presidencia de América de Cali, el cargo pasa a ser ocupado por Marcela Gómez, hija del accionista mayoritario del club, Tulio Gómez. La nueva dirigente estuvo presente en la conferencia de prensa y explicó el proyecto que tiene en mente.

“Los proyectos los hacen las personas, y hoy hay tres personas que se embarcan con toda en continuar con este proyecto (ella, Ramos y Luis Paz). Nuestro proceso es a largo plazo, no estamos para cambiar de jugadores y de DT cada seis meses” dijo la nueva presidenta.

Vale recordar que, en las últimas semanas, se especuló sobre la mala relación entre Mauricio Romero y Adrián Ramos. Es por esto que muchos aseguran que el cambio de presidente pudo haber jugado un papel clave para que el veterano decidiera permanecer en el plantel.

Explicación de Adrián Ramos

Luego de firmar su contrato, Ramos habló sobre lo ocurrido con su comunicado. “Había tomado la decisión de no continuar con América, recibí una llamada de Marcela, donde me preguntó cuál era la situación, me cuenta cuál es el proyecto del club y decidí dejar atrás esa decisión que había tomado“.

“Al hincha le puedo decir que me quería ir porque no me gustaban algunas cosas, pero al ver que cambiaron tomé la decisión de seguir en mi casa” añadió el delantero de La Mechita, dejando en claro que sí hubo diferencias con la antigua presidencia del club.

Aún así, el delantero dejó en claro que el problema que lo llevó a tomar la decisión de marcharse no tuvo que ver con un problema personal con Romero. “Con Mauricio Romero nunca hubo diferencias, no compartía algunas cosas y ya, resaltó la llamada de Marcela para quedarme acá“.

“Tenemos que tener una identidad de juego clara, una identidad de qué jugadores se deben contratar, que tenga el carácter y el fútbol para afrontar lo que es el mundo a América” agregó Adrián Ramos, que continuará siendo la gran figura de referencia del plantel.

