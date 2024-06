Sebastián Villa ha sido uno de los futbolistas colombianos que logró brillar a nivel internacional, pero sus problemas personales opacaron su gran rendimiento deportivo, tanto que su carrera fue en decadencia y terminó jugando en el Beroe de la Liga de Bulgaria, uno de los campeonatos de bajo nivel del fútbol de Europa.

El antioqueño aún no ha definido su futuro futbolístico, es por esto que el veloz atacante se encuentra en Colombia, a la espera de que se defina cuál será el equipo en el que jugará en la próxima temporada, pero no pierde el tiempo para estar bien físicamente, como se conoció en las últimas horas por medio de las redes sociales.

El club del FPC con el que entrena Sebastián Villa

A la espera de conocer su rumbo, por medio de las redes sociales del propio Sebastián, se conoció que el atacante se encuentra entrenando con un equipo del fútbol colombiano, específicamente Envigado, club que decidió abrirle las puertas al jugador para que pueda realizar sus trabajos físicos mientras que define su destino.

“Bendiciones, panita, Andrés Cadavid y Envigado, por el espacio para seguirme preparando para el próximo desafío”, publicó Sebastián en una de sus historias de Instagram, en lo que fue un mensaje de agradecimiento al equipo ‘naranja’, pero también a su gran amigo Andrés Felipe Cadavid, defensor que no tiene definido si seguirá o no en Envigado.

Foto: Instagram.

¿En cuál equipo jugará Sebastián Villa?

Hasta el momento, el destino de Villa no está definido, debido a que por sus inconvenientes contractuales, en donde Boca Juniors lo demandó por no cumplir con su contrato, algunos equipos no se quieren arriesgar a ser demandados por el cuadro ‘Xeneize’, es por esto que no le es fácil encontrar equipos, además por sus líos legales.

El equipo que estaría más cerca de fichar a Sebastián sería Independiente Rivadavia de Argentina, club que por medio de su presidente confesó que estaban cerca de contratar al colombiano, fichaje que hasta el momento no se ha podido hacer oficial, pero que el jugador espera concretar lo antes posible.