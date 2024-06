Es decir, el jugador no está saliendo de una operación, pues la hecha sucedió hace más de dos años en México. Por otra parte, es confirmado que Duván Vergara busca club debido a que Rayados no lo tendrá en cuenta. América de Cali y Atlético Nacional son las otras posibilidades en Colombia.

“No. Duván está saliendo de una operación, no está para este semestre”

En diálogo con El Heraldo de Barranquilla, Fuad Char, máximo accionista del equipo, hizo referencia a Duván Vergara y su posible fichaje con el Junior. El directivo prácticamente lo descartó por su alto salario y no es una prioridad para su nómina de futbolistas.

Vale resaltar que Duván Vergara pertenece al Monterrey de México pese a que ya no es tenido en cuenta por el actual cuerpo técnico. Los Rayados lo mantuvieron a préstamo en el Santos Laguna en la última temporada. Cuando se creía que iba a regresar al equipo de Nuevo León, pasó todo lo contrario y ahora al volante colombiano le toca mirar alternativas para su carrera deportiva.

