Días de resurrección y repunte en la Liga Colombiana por parte de los tres clubes más grandes del país. Atlético Nacional, América de Cali y Millonarios lograron ganar partidos fundamentales y así volvieron a la pelea por clasificar a cuadrangulares semifinales. Pasaron de estar en los últimos lugares a pelear por al menos un boleto para el grupo de los ‘ocho’.

Fue un mal comienzo de temporada para los tres grandes. América de Cali parecía perdido y flotaba con mal fútbol, Atlético Nacional se hundía en una de sus peores crisis de la historia y Millonarios se convirtió en un hospital y las cosas no le salían al técnico Alberto Gamero. Las posibilidades que brinda el formato del torneo, les permitió un toque de recuperación y así regresaron la ilusión a los hinchas.

A falta de cinco fechas para finalizar el ‘Todos contra Todos’, los datos y las estadísticas dieron su veredicto y sobre el papel, las cosas favorecen a Atlético Nacional. América de Cali podría ver algunas opciones, mientras que a Millonarios sí le dejan un porcentaje muy corto de probabilidades de ocupar el octavo puesto.

La data da como un hecho la clasificación de siete equipos

En este estudio de ‘Xpecta Sports’, Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga, Santa Fe y Deportivo Pereira, tienen un 90% de probabilidad de clasificar, mientras que Once Caldas, Junior de Barranquilla y La Equidad mantienen un promedio entre el 85 y 87%. Es decir, ya están prácticamente confirmados en cuadrangulares semifinales. Luego, aparecen los tres grandes de Colombia, con un porcentaje que disminuye por completo el margen de error.

Atlético Nacional, por encima de América de Cali y Millonarios

En este estudio, el que sale mejor librado es Atlético Nacional y sería el octavo clasificado a cuadrangulares, pues mantiene una media de 53.9%, siendo el mejor porcentaje entre los tres grandes. América de Cali le sigue con un 31.5%. Más abajo está Millonarios con 17.3%, número que incluso supera el Medellín con 17.9%. Tienen 19 puntos, hay 15 en disputa y se dice que el umbral sería 27 más buena diferencia de gol o 28 unidades. ¿Será tal cual como lo dice la data? Juzguen ustedes.

Calendarios de Nacional, América y Millonarios

Atlético Nacional mantiene el porcentaje alto debido a su calendario, que se ve con opciones de poder sumar los puntos esperados. Enfrentará a Fortaleza, Deportes Tolima y Pereira de local y solo tendrá un viaje a El Campín vs. Santa Fe. También hay un clásico contra Independiente Medellín de visitante, pero no saldrá de Antioquia.

América de Cali espera la visita de Deportivo Pasto y Junior de Barranquilla en el Pascual Guerrero, tendrá un clásico vs. Deportivo Cali en Palmaseca y también saldrá a Manizales vs. Once Caldas y cerrará con Santa Fe en El Campín.

Millonarios, que tiene un partido más, le espera un viaje para enfrentar a Deportivo Pasto y a Tunja vs. Boyacá Chicó, más otra salida de local contra Junior de Barranquilla. Cerrará de visitante contra Deportivo Pereira.