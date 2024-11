Los hinchas de Millonarios recibieron una noticia de Alberto Gamero sobre Daniel Cataño que los tranquiliza. El ‘10’ del conjunto ‘embajador’ sigue recuperándose de su lesión, aunque hubo algunos rumores que había recaído en la molestia que lo había sacado varios meses de la competencia con el club.

Fecha a fecha se dice algo diferente sobre el jugador que ha sido fundamental para el cuadro capitalino. En su momento regresó para el compromiso ante Patriotas en Villavicencio, pero partidos después tuvo que salir nuevamente.

“Parece que se volvió a lesionar, no es la misma lesión que lo sacó, sino que es una lesión diferente o recayó en la lesión. Me dicen que ni siquiera estaría contra (Boyacá) Chicó y que lo esperarían para las finales”, dijo Mauricio Gordillo sobre el proceso del volante ‘embajador’.

La noticia de Alberto Gamero sobre Daniel Cataño que tranquiliza a Millonarios

La buena noticia para los hinchas de Millonarios es que Daniel Cataño podría regresar para el último partido del todos contra todos, sumar unos minutos, retomar confianza y entrar 100% a los cuadrangulares.

Según información de Alexis Rodríguez, quien asegura haber hablado con el entrenador Alberto Gamero, Daniel Cataño no recayó en la lesión que lo alejó varios meses: “tras charlar con el Profe Gamero me aseguró que Daniel Cataño no recayó en su lesión, que sigue su proceso de readaptación y fisio normal. Aspiran a tenerlo unos minutos ante Chicó”.

Por ahora, Millonarios prepara su partido de este jueves ante Junior de Barranquilla en el que busca seguir en la parte alta de la tabla y pelear por el punto invisible. Por ahora, el conjunto ‘embajador’ es segundo con 30 puntos y +10 en la diferencia de gol. Apenas está a tres puntos del líder, América de Cali y tiene los mismos que Independiente Santa Fe, Atlético Nacional y Once Caldas.

