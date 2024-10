Sergio Mosquera ha sido de los refuerzos que más ha sorprendido a los hinchas de Millonarios , debido a que se afianzó como titular indiscutible en la defensa del equipo bogotano, teniendo muy buenas presentaciones, situación que no esperaban muchos, ya que su más reciente paso por Atlético Nacional no fue el mejor.

El central, que presentó una lesión que lo tendrá por algunos días fuera de las canchas, vivió el mejor momento de su carrera deportiva en el Deportes Tolima, en donde fue considerado uno de los mejores defensores del fútbol colombiano, ya conoció al entrenador Alberto Gamero, cuando precisamente lo dirigió en el cuadro ‘Pijao’.

¿Por qué sí ha rendido en Millonarios y en Nacional no?

‘Checho’ dio una entrevista para el programa ‘Vbar’ de la emisora Caracol Radio, allí habló de su presente, pero también de la diferencia que ha tenido en Millonarios y en Atlético Nacional, para que ahora esté brillando en el conjunto bogotano, algo que no pudo tener en el ‘verdolaga’, de donde terminó saliendo y muy criticado por la afición.

“Gracias a Dios se ha ido levantando el nivel, en el cual hace unos años logré ponerlo. Vamos paso a paso, mejorando el rendimiento personal y poniéndolo siempre al beneficio del equipo”, expresó Mosquera inicialmente sobre lo que ha sido su rendimiento en el Millonarios, en donde le ganó el puesto a Andrés Llinás como titular.

Sergio Mosquera con Atlético Nacional ante Millonario spor la Copa BetPlay DIMAYOR 2023. Foto: VizzorImage / Paulina Betancur.

Ya profundizando sobre lo por qué en Millonarios sí ha jugado bien y en Nacional no, Mosquera resaltó que ha tenido una gran confianza por parte de Gamero, algo que en el ‘verde’ no tenía: “Para uno estar en ese nivel competitivo. En Nacional no tuve esa posibilidad de tener ese respaldo del técnico. Ahorita vamos a hablar de mi presente, gloria a Dios le hemos podido respaldar con trabajo arduo al profe Gamero”.

¿Cuándo regresa Sergio Mosquera con Millonarios?

Mosquera presentó un riego de lesión, razón por la que en Millonarios le dieron descanso en el duelo ante América de Cali, pero el central ya se entrena con normalidad, por lo que en las próximas horas se definirá si finalmente jugará el clásico ante Independiente Santa Fe, lo que sería una buena noticia para el ‘embajador’.

