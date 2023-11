Junior de Barranquilla logró recuperarse en la segunda fecha de los cuadrangulares por el grupo A de la Liga Colombiana II-2023, tras vencer al Deportivo Cali por 3-0 en el estadio Metropolitano de la capital atlanticense, resultado que lo mantiene en la disputa por conseguir el cupo de la final.

El cuadro ‘rojiblanco’ no tuvo uno de los mejores inicios de juego, debido a que no lograba dominar al rival, pero aprovechó un descuido en la defensa caleña en un cobro de tiro de esquina, realizando una jugada de laboratorio, con el que en un remate que no fue bien ejecutado, el balón le quedó a Didier Moreno que metió el pie y logró empujar la pelota al fondo de la red al minuto 23.

La anotación de Moreno, desató el festejo de los hinchas del Junior, más cuado a los 28′, Luis Fernando ‘El Chino’ Sandoval, cometió un insólito error, golpeando a un jugador rival, acción por la que el VAR llamó al juez central, el cual tras revisar la jugada, decidió expulsar al delantero, por lo que los ‘verdiblancos’ se quedaron con 10.

En el minuto 50, tras una jugada de contragolpe, José Enamorado le puso una asistencia a Carlos Bacca, el cual remató con fortaleza y anotó el 2-0 para el local, con el que tomaba una ventaja que le daba más tranquilidad a los hinchas que asistieron al Metro, los cuales no lo hicieron de manera masiva, debido a lo que fue la primera fecha.

Al 80′ llegaría la puntilla para el juego, tras una buena jugada asociativa, que terminó con un preciso centro para el cabezazo de Andrés ‘Titi’ Rodríguez, con el que sentenció el partido para la primera victoria del Junior en el grupo, resultado que lo deja a tres puntos de distancia del Deportes Tolima, quien es el líder de la zona.

La goleada del Deportes Tolima a Águilas Doradas

A primera hora, el cuadro ibaguereño dio un golpe sobre la mesa, tras golear en el estadio Alberto Grisales de Rionegro a Águilas Doradas por 0-4, en lo que fue una tarde magistral del delantero Diego Herazo, el cual anotó triplete, mientras que el otro tanto fue obra del capitán Julián Quiñones, el cual regresaba de una lesión de varios meses, con el que le quitaron el invicto de 21 juegos a los antioqueños.

Deportes Tolima manda en la tabla del grupo A

Tras los triunfos del ‘vinotinto y oro’ y del Junior, el cuadro ibaguereño tiene puntaje perfecto en su zona, con 6 puntos en dos compromisos disputados, además, tiene una importante diferencia de gol de +6. Por su parte, el ‘rojiblanco’ con su goleada al Cali, llegó a sus primeras tres unidades en la tabla de posiciones, pero también quedó con +1 en goles.

Así quedó la tabla de posiciones del grupo A de la Liga Colombiana II-2023:

Encuesta ¿Te pareció justa la expulsión al \'Chino\' Sandoval? ¿Te pareció justa la expulsión al \'Chino\' Sandoval? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.