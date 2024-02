La Liga Colombiana sigue en marcha, ya vamos por la quinta fecha y a días de arrancar la sexta jornada. Si bien, todos los objetivos de los clubes son diferentes, algunos tienen entre esos poderse mantener en la primera categoría, algunos con más presión que otros, por ejemplo el Deportivo Cali que se juega una final cada partido, no solo para escapar de la zona baja de la tabla del descenso, sino que también para ingresar a finales y pelear por el título.

No solo el conjunto ‘azucarero’ es el histórico que se ve comprometido con esta tabla, también aparece el Once Caldas, en una mejor posición, pero sin poderse descuidar porque podría seguir bajando si no saca los resultados.

Tabla del descenso 2024 en Colombia

Si la Liga Colombiana acabará hoy, los que descenderían serían Patriotas de Boyacá y Jaguares de Córdoba, los dos equipos son 20 y 19, respectivamente. El conjunto boyacense tiene un promedio de 0,40, mientras que el cuadro felino tiene 1,01 en el promedio.

Deportivo Cali tiene un promedio de 1,07, el cual deberá levantar en las próximas jornadas. Envigado, que es 17, tiene un promedio de 1,12, Boyacá Chicó le sigue con 1,14 y el Once Caldas, 1,23. Hasta ahí uno podría decir que son los equipos que están en zona de peligro.

El equipo con peor defensa del FPC en 2024

El club con la peor defensa del FPC hasta el momento es Alianza FC, que ha recibido un total de 9 goles en contra. A pesar de su reciente victoria contra Envigado por 2-1, el equipo aún no ha logrado encontrar la solidez defensiva necesaria para competir en los primeros lugares del campeonato.

Alianza FC tiene que jugar en la Fecha 6 contra Deportivo Pereira en lo que podría ser un juego ‘fácil’ para el club. Pero nada está garantizado. Si no hay ajustes defensivos por parte del técnico César Torres, el club podría caer en lo mismo de siempre.