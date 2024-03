Una gran fiesta se vivió en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales, debido al homenaje que le hicieron al máximo goleador en la historia del fútbol colombiano, Dayro Moreno, evento que contó con la presencia de cerca de 30 mil hinchas, más la aparición de varias figuras de la historia del ‘blanco, blanco’, lo que hizo que fuera una tarde muy emotiva.

Una de las personalidades que estuvo en el compromiso, fue el entrenador Luis Fernando Montoya, quien fue muy elogiado por parte de los hinchas del cuadro caldense, como quedó evidenciado en los cánticos y aplausos que le dieron, en lo que fue un momento muy emotivo y uno de los más conmovedores del evento.

El ‘Arriero’ Herrera con Luis Fernando Montoya

A lo largo del partido, una de las escenas que más llamó la atención, fue cuando Hernán Darío Herrera saló corriendo hacia el lugar en el que estaba el ‘Campeón de la vida’, para hacerle algunas consultas sobre lo que estaba ocurriendo en el partido, ya que Alianza no se la estaba poniendo nada fácil y estuvo cerca de anotarle.

La llamativa imagen generó cientos de comentarios en las redes sociales, en donde muchos hinchas del Once aseguraron que ese fue el regreso del profesor Montoya a la dirección técnica en el fútbol colombiano, mientras que otros lo vieron como una situación muy bonita y que le sacó una lágrima a más de uno.

Hernán Darío Herrera reveló lo que pasó con Luis Fernando Montoya

Después del final del partido, el entrenador del Once Caldas se refirió a lo ocurrido, allí confesó que evidentemente fue a hacerle una consulta a Montoya, algo que lo hace de manera frecuente: “Luis Fernando Montoya es un amigo mío. Siempre he hablado con él. Le recibo muchos consejos porque tuvo un equipo ganador de Copa Libertadores. Triunfó acá. Iba y hablaba con él, que cómo veía las cosas y él me decía lo que pensaba”, dijo Herrera.

Quién después agregó sobre el sacrificio que hizo Montoya para poder llegar a Manizales.: “Me dio mucha alegría que él participe en lo que es el Once, porque él quiere al Once. Venir por carretera desde Antioquia a ver el partido. Esa alegría no se le va a olvidar nunca más. Todo el estadio coreando el nombre de él porque se lo merece. Ganar esa Copa es muy difícil. Ahora terminó, habló con él y me va dando consejos”.