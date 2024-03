Teófilo Gutiérrez ha hecho su debut con Real Cartagena, en el partido ante Boca Juniors de Cali por la sexta jornada del Torneo BetPlay Dimayor (Segunda División). El delantero ha hablado con los medios de comunicación tras su primera aparición sobre el césped y le ha enviado un dardo a Junior de Barranquilla.

Real Cartagena vive un momento histórico por la llegada de un jugador del calibre de Teófilo Gutiérrez, que es sin duda una de las incorporaciones más importantes en la historia del club. La afición esperaba con ansias el debut del delantero de 38 años.

Hubo un llenazo total en el Jaime Morón León por el debut de Teo. El atacante fue protagonista tanto dentro como fuera de la cancha, ya que sus declaraciones tras el silbatazo final han dado mucho de qué hablar en las redes sociales, ya que fueron interpretadas como un dardo para Junior de Barranquilla.

¿Indirecta para Junior de Barranquilla?

“Es un momento lindo para mi carrera, el profe (Alberto Suárez) me lo dijo cuando llegué, me hizo sentir feliz. “Viendo partidos de anoche (sábado), me sentía raro, porque ahorita mismo, hay equipos que no juegan a nada en la A. Creo que la B se ha vuelto muy importante, por cómo se están armando los equipos, por la calidad de entrenadores que hay, nosotros tenemos uno de ellos, muy capaz” fueron las palabras del jugador.

Vale recordar que en la jornada del sábado se jugó el partido entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez por la décima fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I. El partido acabó 0-0 con poco brillo.