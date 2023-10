The Guardian: Brayan Mateo Caicedo, entre las 60 promesas del fútbol mundial

El diario The Guardian, uno de los medios más prestigiosos del planeta, ha presentado su habitual lista anual de las 60 promesas del fútbol mundial. Los especialistas británicos no le pierden la mirada a Colombia y agregan a un verdadero talento procedente de Tumaco, Nariño: Brayan Mateo Caicedo, de 16 años de edad.

Brayan Mateo Caicedo es la sensación entre los preparadores físicos, scouting y técnicos de las categorías juveniles de la Selección Colombia. Incluso, ya ha hecho parte de convocatorias Sub 20, e hizo parte del equipo colombiano que jugó el Sudamericano Sub 17, que se disputó en Ecuador en abril pasado, donde se dio a conocer mucho más y las ofertas no se hicieron esperar.

Es tanto el talento de esta joya, que ya lo llaman el “Mbappé colombiano”. En este momento hace parte del club Leones de Itagüí, de la segunda división del FPC. En este club antioqueño, con tan solo 16 años, Mateo Caicedo pudo debutar profesionalmente el pasado agosto, sumando 29 minutos en la cancha para ser la figura del compromiso vs. Deportes Quindío.

“Todos sus compañeros le llaman Mbappé. Se parece un poco a él y ciertamente juega como él. Desde el primer día que lo conocí supe que era muy especial”, dice el segundo entrenador de la Selección Colombia Sub-20, Freddy Hurtado, en declaraciones recopiladas por The Guardian.

The Guardian lo coloca en este prestigioso listado al lado de varios cracks ya reconocidos en el mundo, como el brasileño Endrick, el francés Warren Zaïre-Emery o el canterano de River Plate, Claudio Echeverri.

Vale resaltar que Brayan Mateo Caicedo pertenece a la academia Ciclones de Cali y está cedido en Leones. Es decir, que cada vez que exista una transferencia por este jugador, esta escuela del Valle del Cauca recibirá ingresos por los “derechos de formación”.

Asimismo, su proceso en la Selección Colombia parece no va a parar. Tiene la confianza de los entrenadores y el talento suficiente para estar en la titular de la Sub 17 o Sub 20. Brayan Mateo Caicedo, por su versatilidad en el ataque, podría jugar como extremo por izquierda o derecha, mediapunta o ‘nueve’.

“Hay magia en esas piernas”, dice Luis Angulo, el cazatalentos que descubrió a Brayan Caicedo.

Brayan Mateo Caicedo, rumbo al FC Porto

Y ahora, por si fuera poco, el FC Porto ganó la carrera por la joya colombiana. Tras el Sudamericano Sub 17, el club portugués se adelantó y firmó a Mateo Caicedo, que jugará en Leones hasta que cumpla la mayoría de edad.

A finales de junio, el periodista Felipe Sierra anunció que Mateo Caicedo viajaría a Portugal para firmar con Porto, en un momento que tenía los ojos encima de varios clubes de Europa. Cabe recordar que Brayan podrá unirse al equipo portugués tras cumplir los 18 años de edad, según la normativa de la FIFA.