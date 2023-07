Deportivo Cali vive una gran crisis económica, la cual lo ha llevado a que lo deportivo también esté perjudicado, tanto así que se encuentra cerca de la zona del descenso, hecho que tiene muy preocupados a sus hinchas, que temen que su equipo termine yéndose a la segunda división.

La deuda que tiene el club ‘verdiblanco’ haciende a más de 90 mil millones de pesos, tema del que habló el presidente de la institución, Luis Fernando Mena, que en una entrevista para el programa ‘Zona Libre de Humo’, relató la lista de deudas que tiene el equipo, desde personal de la institución que no tiene ni para el bus, hasta a bancos y jugadores que pasaron por la institución.

“He visto a los empleados sufrir y he llegado a la sede y me he dado cuenta de personas que no han venido por no tener para el bus y he pedido dinero a mi oficina para que repartan a la gente que más necesita en la sede”, indicó el dirigente del conjunto ‘azucarero’.

Y agregó: “Le debemos a Bancolombia, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco de Bogotá, esas obligaciones entra la plata y hay que cumplir, a Burdisso, también a Vuletich… Con Burdisso ya hicimos un acuerdo ante la FIFA, y se debe honrar, debemos cumplirlo, ese acuerdo no cabe en la 560, es una obligación que ya está y debemos cumplir”, indicó el directivo.

Mena también contó que ha puesto de su propio dinero para solventar algunas necesidades en el club, además de que lo tiene muy preocupado la advertencia que les hizo el ministerio del deporte, debido a que podrían perder el reconocimiento deportivo, por lo que fue citado por la entidad.