Cuando todo parecía que era alegría en la Selección Colombia por haber asegurado la clasificación a los cuartos de final, llegó una mala noticia. La Tricolor perdería por el resto de la Copa América 2024 a un jugador que venía siendo titula hasta que se lesionó en la victoria contra Paraguay.

“Lucumí, lo más seguro… O sea, no tenemos un parte oficial, no tenemos comunicación oficial de esto, pero ya no estaría más para la Copa América pese a que nos habían dicho que su lesión no era grave. No tuvimos un parte médico oficial, pero lo que supimos y la información que tenemos de muy buena fuente es ya no estaría disponible”, afirmó Lizet Durán, periodista de ESPN, el 30 de junio de 2024.

Noticia en desarrollo…