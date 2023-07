Juan Fernando Quintero soltó la lengua en Win Sports y contó sus razones por las que se fue del Junior de Barranquilla. El mediocampista antioqueño dejó claro que Hernán Darío Gómez no lo hizo sentir parte del proyecto en el equipo Tiburón y que su forma de jugar no encajaba con lo que el DT quería para el equipo. Por eso, alistó sus maletas y se fue la Arenosa.

En las declaraciones que entregó para el programa ‘Saque Largo’, Juan Fernando Quintero reaccionó las palabras que dieron Hernán Darío Gómez y su asistente técnico, el ‘Panzer’ Carvajal, sobre su salida del Junior. Ambos dejaron muy claro que el ’10’ no quiso seguir porque iba a comenzar el segundo semestre del 2023 siendo suplente en el equipo.

Sin embargo, el ‘Panzer’ dejó una declaración más cruda que dejó muy mal parado a Quintero. El AT del ‘Bolillo’ dio a entender que Juan Fernando es un jugador muy difícil de dirigir. El mediocampista no se quedó callado, le cantó la tabla y lo señaló de ser anticuado.

”Yo no estoy con las formas de que el señor ‘Panzer’ Carvajal diga que los jugadores de hoy en día son muy complicados, usted no es dueño de la verdad. Estamos en el 2023… ¿O me voy a devolver al año 94′? No hay como devolver el tiempo”.

(VIDEO) Juan Fernando Quintero le respondió directo al Asistente Técnico del Junior de Barranquilla