Un mal momento pasa este lateral colombiano en el fútbol paraguayo, su nombre ha sacudido el mercado de pases en Paraguay hasta el punto que es llamado traicionero por los fanáticos del club donde ha construido una gran trayectoria. Incluso, se ha convertido en el compatriota con más títulos en tierras guaraníes.

Se trata del lateral Sergio Otálvaro, un jugador que finalizó su vínculo con Olimpia y hoy es jugador libre. De inmediato su nombre comenzó a sonar tanto en Paraguay como en Colombia. En el fútbol colombiano se empezó a acercar a un regreso en Santa Fe. Todo parece indicar que su futuro seguirá en tierras paraguayas, pero no en el 'Decano'.

Lo que avivó por completo a la hinchada de Olimpia, que se le fue encima, pues todo parece indicar que Sergio Otálvaro está muy cerca de firmar con el Club Libertad, un eterno rival del tricampeón de Copa Libertadores, donde cabe recordar que el lateal es considerado un ídolo.

Incluso, en los comentarios de los hinchas de Olimpia, lo tildan de traicionero. Los rumores y las versiones que lo vinculan con el Club Libertad no han caído muy bien en el Decano. Sergio Otálvaro ha sido claro y ha dicho que jugará en el club que mejor cumpla las condiciones, y hoy Libertad es el más cercano a ello.

"El presidente Miguel Cardona me propuso una reducción del 50% de mi salario y yo creí que era mucho por lo que le genero al equipo. Le propuse una rebaja del 30 o 35% y ya no se volvieron a comunicar conmigo. Me duele como se dio, yo estaba dispuesto incluso aceptar los bonos y cobrar en 4 años lo que me deben”, explicó en Fútbol a lo Grande 1080 AM de Asunción.